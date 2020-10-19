Людмила Зубко до Сухомлина: Неучасть у дебатах – це або приховування правди, або страх втратити рейтинг

«Я запропонувала чесну дискусію про стратегію міста на наступні п’ять років, про те, як зробити Житомир успішним містом для людей, про пріоритети, про відповідальність новообраної влади. І в мене є стратегія для Житомира – Маніфест успішного міста для людей, із зрозумілими чіткими правилами. Ось про що потрібно говорити! А не просто вихвалятись вже збудованими у місті об’єктами, які, до речі, стали можливі лише завдяки фінансовій децентралізації та командній роботі трьох гілок влади - президента, уряду і парламенту», - говорить Зубко.

«Небажання йти на дебати й відмовчування – це або приховування правди, або страх втратити рейтинг під час відкритої розмови. Розумію, що дебати - це вихід із зони комфорту. А навіщо? Сьогодні, в умовах децентралізації, діючим міським головам і так добре, і єдине в чому потрібно напружитись - ще раз запитати: «дайте нам ще повноважень і грошей, а ми самі тут вирішимо, куди їх витратити», - констатує кандидатка на посаду голови Житомира.