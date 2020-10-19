Людмила Зубко до Сухомлина: Неучасть у дебатах – це або приховування правди, або страх втратити рейтинг

Дебати не є обов’язковою частиною виборчого процесу з точки зору законодавства, однак саме вони дають можливість виборцям оцінити кандидатів та їхні стратегії розвитку. Про це в блозі
на LB.ua написала кандидатка на посаду голови Житомира від партії «Європейська Солідарність» Людмила Зубко.
Вона наголосила, що тиждень тому запросила на дебати свого основного суперника – діючого мера Житомира Сергія Сухомлина. Однак він виходити на відкритий дискусійний майданчик наразі не наважився.
«Я запропонувала чесну дискусію про стратегію міста на наступні п’ять років, про те, як зробити Житомир успішним містом для людей, про пріоритети, про відповідальність новообраної влади. І в мене є стратегія для Житомира – Маніфест успішного міста для людей, із зрозумілими чіткими правилами. Ось про що потрібно говорити! А не просто вихвалятись вже збудованими у місті об’єктами, які, до речі, стали можливі лише завдяки фінансовій децентралізації та командній роботі трьох гілок влади - президента, уряду і парламенту», - говорить Зубко.
Вона зауважила, що партія «Європейська Солідарність» проводила праймеріз серед кандидатів, в якому Людмила Зубко
здобула перемогу.
«Мені зрозумілий і близький такий прогресивний підхід як праймеріз, який давним-давно використовується у демократичних країнах. Коли не керівництво партії або партфункціонери визначають кандидатів на виборах, а самі виборці. Таким самим прогресивним і демократичним інструментом є дебати між кандидатами. Розумію, що де-юре дебати – не обов'язковий атрибут виборів. Але де-факто вони давно стали невід'ємною частиною голосувань у більшості країн світу»,
- каже кандидатка.
На її думку, саме такої дискусії про майбутнє чекають житомиряни для того, щоб остаточно визначитися із вибором. А неучасть у дебатах «віддає чимось радянсько-номенклатурним».
«Небажання йти на дебати й відмовчування – це або приховування правди, або страх втратити рейтинг під час відкритої розмови. Розумію, що дебати - це вихід із зони комфорту. А навіщо? Сьогодні, в умовах децентралізації, діючим міським головам і так добре, і єдине в чому потрібно напружитись - ще раз запитати: «дайте нам ще повноважень і грошей, а ми самі тут вирішимо, куди їх витратити», - констатує кандидатка на посаду голови Житомира.
Зубко закликала Сухомлина не боятися вийти із зони комфорту і прийти на дебати, які відбудуться 23 жовтня на каналі СК1. «Впевнена, шлях чесності і відкритості п’яти наступних років роботи місцевої влади починається саме з публічних дебатів між кандидатами!»,
- зазначила Зубко.
Модераторкою дебатів погодилася стати відома телеведуча Лариса Губіна.