В Житомире назвали самые популярные авто в 2020: Renault Duster, KIA Sportage, Toyota RAV4

С начала 2020 года житомиряне потратили на новые авто 25 млн долларов. В течение января-сентября текущего года в Житомире и области приобрели почти 1 тыс. новых автомобилей на общую сумму 25 млн долларов США.

Среди брендов в Житомире чаще всего покупали Renault. За 9 месяцев зарегистрировали 180 авто этого бренда. Также житомиряне часто выбирали Toyota (125 авто) и Kia (85 авто), – говорится в рейтинге по продаже автомобилей RST, сообщает auto.zhzh.info.

Самой популярной моделью был кроссовер Renault Duster. Кроме него в регионе часто регистрировали Kia Sportage и Toyota RAV4.

С января по сентябрь зарегистрировали почти 700 кроссоверов, что составляет 72% от общего объема авторынка региона. Доля машин с дизельными силовыми агрегатами составила 31%. Ценовых сегментов, то 16% – автомобили стоимостью более 35 тыс. долларов США без учета стоимости дополнительного оборудования.

Всего в Украине за указанный период приобрели почти 60 тыс. новых автомобилей на общую сумму 1,8 млрд долларов США. Больше всего автомобилей зарегистрировали в июле, когда украинцы приобрели более 8 тыс. авто. Самым тяжелым месяцем для автодилеров был апрель. Из-за карантина в Украине в этом месяце зарегистрировали только 3,7 тыс. новых автомобилей.

Напомним, в первом полугодии в Житомире и области приобрели 570 новых автомобилей. Общая сумма затрат на покупку этих авто тогда составила 15 млн долларов США.