«Журнал Житомира» транслюватиме прямий ефір з кандидаткою у міські голови Оленою Розенблат сьогодні о 19:00

Олена Розенблат сьогодні буде у прямому ефірі телеканалу «C-TV»
Під час програми кандидатка на посаду Житомирського міського голови Олена Розенблат, автор ініціативи «За Житомир твоєї мрії» розповість, чому вирішила балотуватися на посаду Житомирського міського голови. Також вона розкаже про свою передвиборчу програму, стратегію розвитку «Житомир твоєї мрії».
Початок ефіру о 19.00
. Долучайтесь до розмови.
Телефони «Відкритої студії»: стаціонарний (0412) 25 – 07 – 81 та мобільний (068) 421 – 73 – 42
. Усі бажаючі можуть ставити свої запитання по вказаним номерам телефонів, окрім цього запитання можна також залишати у коментарях до цього посту у Фейсбук,
і вони будуть зачитані ведучою програми у студії, під час прямого ефіру.
«Журнал Житомира» в зазначений час (19:00) буде ретранслювати прямий ефір телеканалу «C-TV» в даному матеріалі.