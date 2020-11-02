Ночью в Житомире банда гопников ограбила мужчину

В Житомире банда грабителей набросилась на мужчину и отобрала сумку с ценными вещами. Уже через несколько дней полиция разыскала одного из нападавших - им оказался 16-летний парень. Об этом "Журналу Житомира
" рассказали в отделе коммуникации полиции Житомирской области.
"Вечером 29 октября в центре г. Житомира молодчики отобрали у 48-летнего местного жителя личные вещи. Сообщение о происшествии поступило в полицию около 23:00", - говорится в сообщении.
Как выяснилось, мужчина находился во дворе многоэтажки, когда к нему подскочили парни, нанеся несколько ударов, отобрали сумку. В результате грабежа потерпевший потерял мобильный телефон, ключи, документы и банковскую карточку.
Уже через сутки оперативники уголовного розыска установили причастность к нападению 16-летнего житомирянина и изъяли чужое имущество. Также в рамках уголовного производства продолжается розыск других участников события.
"Согласно действующему законодательству грабеж, соединенный с насилием, не опасным для жизни или здоровья потерпевшего, или с угрозой применения такого насилия, или совершенный повторно, или по предварительному сговору группой лиц наказывается лишением свободы на срок от 4 до 6 лет"
, - добавляют в полиции.