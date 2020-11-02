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Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2020 » Ноябрь » 2 » 12:16:16

Ночью в Житомире банда гопников ограбила мужчину

Сегодня, 12:40:16 1071 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Ночью в Житомире банда гопников ограбила мужчину

 В Житомире банда грабителей набросилась на мужчину и отобрала сумку с ценными вещами. Уже через несколько дней полиция разыскала одного из нападавших - им оказался 16-летний парень. Об этом "Журналу Житомира" рассказали в отделе коммуникации полиции Житомирской области.
 

"Вечером 29 октября в центре г. Житомира молодчики отобрали у 48-летнего местного жителя личные вещи. Сообщение о происшествии поступило в полицию около 23:00", - говорится в сообщении.


Как выяснилось, мужчина находился во дворе многоэтажки, когда к нему подскочили парни, нанеся несколько ударов, отобрали сумку. В результате грабежа потерпевший потерял мобильный телефон, ключи, документы и банковскую карточку.

Уже через сутки оперативники уголовного розыска установили причастность к нападению 16-летнего житомирянина и изъяли чужое имущество. Также в рамках уголовного производства продолжается розыск других участников события.

"Согласно действующему законодательству грабеж, соединенный с насилием, не опасным для жизни или здоровья потерпевшего, или с угрозой применения такого насилия, или совершенный повторно, или по предварительному сговору группой лиц наказывается лишением свободы на срок от 4 до 6 лет", - добавляют в полиции.
Тэги: Житомир, ограбление, Гопники
Комментариев: 1
Mira
1 Irina (Mira)   • 13:52:44, Сегодня [Материал]

Скоро не только вечером, но и днем нападать будут.
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