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Главная » Новости » Житомир » Житомирская область » 2020 » Ноябрь » 3 » 08:21:00

В реке под Житомиром обнаружили тропическую ряску: она ранее не встречалась в Украине

Сегодня, 08:26:00 1368 4 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В реке под Житомиром обнаружили тропическую ряску: она ранее не встречалась в Украине

 В реке Тетерев в селе Левков Житомирского района обнаружили тропическую ряску Lemna aequinoctialis, которая до сих пор не встречалась на территории Украины.

Ученые считают, что растение было занесено сюда перелетными птицами, передает Укринформ.
 

«Ареал ее распространения - тропические районы, Куба, Южная Америка. В этом году мы отобрали повторные образцы для того, чтобы исследовать, действительно ли она у нас перезимовала. Если она у нас приспособилась к зимовке, то может стать инвазивным видом (активно размножается, захватывает новые территории и может вытеснять аборигенные виды - ред.)», - рассказала доктор сельскохозяйственных наук, профессор, руководитель учебно-научного центра экологии и охраны окружающей среды Полесского национального университета Татьяна Федонюк.


Сейчас ряска Lemna aequinoctialis не внесена в перечень флоры Украины. Если ученые подтвердят, что она перезимовала в наших условиях, то передадут информацию о ней в украинский ботанический журнал и затем ее внесут в перечень флоры Украины.



Фото Татьяны Федонюк
Тэги: Житомир, растение, тропики, флора
Комментариев: 4
melan
1 melan (melan)   • 09:06:58, Сегодня [Материал]

скоро крокодилы будут по тетереву плавать).
viewer
2 Name Surname (viewer)   • 09:32:44, Сегодня [Материал]

Про шкоду від рослин-чужинців
https://day.kyiv.ua/uk/article/cuspilstvo/yak-likuvaty-ekosystemni-infekciyi
telefon
3 джавахарлал нюру (telefon)   • 10:48:36, Сегодня [Материал]

Надо проверить хорошенько: может, и крокодилы в Тетереве появились...
Живу_на_Восточной
4 Станіслав (Живу_на_Восточной)   • 12:43:13, Сегодня [Материал]

За вступ України до субтропічної зони!
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