В реке под Житомиром обнаружили тропическую ряску: она ранее не встречалась в Украине

«Ареал ее распространения - тропические районы, Куба, Южная Америка. В этом году мы отобрали повторные образцы для того, чтобы исследовать, действительно ли она у нас перезимовала. Если она у нас приспособилась к зимовке, то может стать инвазивным видом (активно размножается, захватывает новые территории и может вытеснять аборигенные виды - ред.)», - рассказала доктор сельскохозяйственных наук, профессор, руководитель учебно-научного центра экологии и охраны окружающей среды Полесского национального университета Татьяна Федонюк.