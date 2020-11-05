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Главная » Новости » Житомир » Город » 2020 » Ноябрь » 5 » 11:08:29

Житомирский приют вынужден 90% животных возвращать на улицу: не находят новых хозяев

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Житомирский приют вынужден 90% животных возвращать на улицу: не находят новых хозяев

 Житомирский центр защиты животных 90% кошек и собак, которым не находят хозяев, после стерилизации возвращает обратно на улицу.

Для содержания большего количества животных центр требует большего финансирования, информирует "Суспільне".
 

"Чтобы содержать 200-300 животных должен быть миллион гривен. Адопция - это должен быть наш следующий шаг. Адопция - это приспособление животных в новые семьи после стерилизации. Учитывая, что 90% животных мы возвращаем обратно на улицы, очень многие люди говорят , что не хотят видеть бездомных животных на улице. Поэтому важно вкладывать в это средства, чтобы оставлять животных на больший срок, хотя бы на месяц, а не на несколько дней, как у нас", - рассказывает директор коммунального предприятия "Центр защиты животных" Александра Мельник.


Сейчас в приюте находится 24 собаки. Познакомиться с подопечными центра и завести себе нового друга можно по адресу: г. Житомир, ул. Параджанова, 87.
Тэги: Житомир, животные, приют
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