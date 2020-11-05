Житомирский приют вынужден 90% животных возвращать на улицу: не находят новых хозяев

"Чтобы содержать 200-300 животных должен быть миллион гривен. Адопция - это должен быть наш следующий шаг. Адопция - это приспособление животных в новые семьи после стерилизации. Учитывая, что 90% животных мы возвращаем обратно на улицы, очень многие люди говорят , что не хотят видеть бездомных животных на улице. Поэтому важно вкладывать в это средства, чтобы оставлять животных на больший срок, хотя бы на месяц, а не на несколько дней, как у нас", - рассказывает директор коммунального предприятия "Центр защиты животных" Александра Мельник.