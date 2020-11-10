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Главная » Новости » Житомир » Армия » 2020 » Ноябрь » 10 » 14:23:39

На Житомирщине нашли застреленным офицера, среди версий – самоубийство

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На Житомирщине нашли застреленным офицера, среди версий – самоубийство

 В воинской части в Житомирской области военные нашли тело 28-летнего лейтенанта с огнестрельным ранением. Обстоятельства смерти офицера сейчас выясняет полиция.

Известно, что лейтенант заступил на суточное дежурство, около десяти вечера пошел в комнату отдыха. Позже его тело с огнестрельным ранением нашли военные, сообщает ТСН.

Следователи начали уголовное производство по статье умышленное убийство с пометкой самоубийство.

Погибший лейтенант родом из Херсонской области. Предсмертной записки он не оставил.

«Его тело нашли в комнате с огнестрельным ранением грудной клетки, рядом лежал пистолет. Сейчас полицейские по этому факту начали уголовное производство и устанавливают обстоятельства происшествия», - рассказала пресс-секретарь ГУ НП в Житомирской области Алла Ващенко.
Тэги: самоубийство, Житомирщина, Военный, Офицер
Комментариев: 2
bobrikov
1 Mr Mr Ya (bobrikov)   • 14:51:09, Сегодня [Материал]

кто стреляет себе в грудь ?
Ивасик
2 Телесик (Ивасик)   • 16:47:05, Сегодня [Материал]

Если поднять статистику смертей в армии, то там почти всегда самоубийство топ тема. Пожалуй единственное место в стране, где можно убить человека и все спишут на самоубийство. И да, в последнее время смерти военнослужащих часто всплывают в новостях.
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