На Житомирщине нашли застреленным офицера, среди версий – самоубийство

В воинской части в Житомирской области военные нашли тело 28-летнего лейтенанта с огнестрельным ранением. Обстоятельства смерти офицера сейчас выясняет полиция.
Известно, что лейтенант заступил на суточное дежурство, около десяти вечера пошел в комнату отдыха. Позже его тело с огнестрельным ранением нашли военные, сообщает ТСН
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Следователи начали уголовное производство по статье умышленное убийство с пометкой самоубийство.
Погибший лейтенант родом из Херсонской области. Предсмертной записки он не оставил.
«Его тело нашли в комнате с огнестрельным ранением грудной клетки, рядом лежал пистолет. Сейчас полицейские по этому факту начали уголовное производство и устанавливают обстоятельства происшествия»
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