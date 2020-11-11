Полиция задержала воров, которые несколько месяцев обносили квартиры житомирян

В Житомире расскрыли преступную группу, члены которой подозреваются в совершении ряда краж из квартир житомирян в июле-октябре 2020 года.
"Разоблаченные в кражах - жители областного центра, 1986 и 1974 рождения, один из них гражданин страны кавказского региона. Оба ранее уже привлекались к уголовной ответственности за имущественные преступления, кроме того, попадали в поле зрения правоохранителей за участие в незаконном обороте наркотических средств"
- рассказали "Журналу Житомира
" в полиции области.
10 ноября полицейские провели санкционированные обыски по месту жительства обоих.
"Найдено одежду, бытовую технику, деньги, коллекционные монеты, награды и другие, вероятно похищенные из чужих домов, вещи. Также во время следственных действий изымались мобильные телефоны, банковские карты, отмычки, обувь, наркотические средства и другие свидетельства противоправной деятельности", - отмечают правоохранители.
Одному из мужчин уже объявлено о подозрении в совершении уголовных деяний, относительно его подельника - этот вопрос сейчас рассматривается. После проведения необходимых следственных процессуальных действий полицейские будут ходатайствовать об избрании обоим меры пресечения в виде содержания под стражей.
Досудебное расследование проводится по ч. 3 ст. 185 (Кража) Уголовного кодекса Украины.
ФОТО: полиция