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Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2020 » Ноябрь » 11 » 09:43:42

Полиция задержала воров, которые несколько месяцев обносили квартиры житомирян

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Полиция задержала воров, которые несколько месяцев обносили квартиры житомирян

 В Житомире расскрыли преступную группу, члены которой подозреваются в совершении ряда краж из квартир житомирян в июле-октябре 2020 года.

"Разоблаченные в кражах - жители областного центра, 1986 и 1974 рождения, один из них гражданин страны кавказского региона. Оба ранее уже привлекались к уголовной ответственности за имущественные преступления, кроме того, попадали в поле зрения правоохранителей за участие в незаконном обороте наркотических средств" - рассказали "Журналу Житомира" в полиции области.

10 ноября полицейские провели санкционированные обыски по месту жительства обоих.

"Найдено одежду, бытовую технику, деньги, коллекционные монеты, награды и другие, вероятно похищенные из чужих домов, вещи. Также во время следственных действий изымались мобильные телефоны, банковские карты, отмычки, обувь, наркотические средства и другие свидетельства противоправной деятельности", - отмечают правоохранители.

Одному из мужчин уже объявлено о подозрении в совершении уголовных деяний, относительно его подельника - этот вопрос сейчас рассматривается. После проведения необходимых следственных процессуальных действий полицейские будут ходатайствовать об избрании обоим меры пресечения в виде содержания под стражей.

Досудебное расследование проводится по ч. 3 ст. 185 (Кража) Уголовного кодекса Украины.






ФОТО: полиция
Тэги: полиция, воры, Житомир, квартирная кража
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