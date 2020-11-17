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Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2020 » Ноябрь » 17 » 16:19:33

СБУ в Житомире задержала чиновника Укртрансбезопасности

Сегодня, 16:42:18 369 2 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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СБУ в Житомире задержала чиновника Укртрансбезопасности

 Служба безопасности Украины разоблачила чиновника Управления Укртрансбезопасности Житомирской области на систематическом получении взяток от автоперевозчиков.

По предварительным данным следствия, организовал коррупционную схему главный специалист подразделения государственного контроля и надзора за безопасностью на транспорте.
 

"За ежемесячное вознаграждение злоумышленник гарантировал частным предпринимателям нескольких регионов беспрепятственный проезд грузовиков по территории области, заранее сообщал о местах нахождения экипажей весового контроля, а также в телефонном режиме решал проблемные ситуации с коллегами", - информирует пресс-група УСБ Украины в Житомирской области.




По оперативным данным, стоимость месячного "абонемента" составляла в среднем 10 000 гривен с каждого автоперевозчика. Разовый беспрепятственный проезд стоил 500 гривен.
 

"Деньги чиновник получал наличными и на зарплатную карту. Кроме того предприниматели ежемесячно "дарили" злоумышленнику талоны на горючее", - добавляют в Службе безопасности Украины.




Оперативники спецслужбы задокументировали несколько эпизодов получения должностным лицом неправомерной выгоды.

В рамках открытого уголовного производства организатору схемы сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 368 (принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины. Также к уголовной ответственности привлекли руководителя одного из предприятий-перевозчиков. Его действия квалифицированы по ч. 2 ст. 369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) УК Украины. Продолжаются следственные действия.
Тэги: Укртрансбезопасность, взятки, СБУ
Комментариев: 2
AlexIvanov
1 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 16:48:04, Сегодня [Материал]
+1

Это очень приятная новость. надо ещё фамилии озвучивать , чтобы больше не смог устроится чиновником.
Житич
2 Василий (Житич)   • 17:50:31, Сегодня [Материал]
0

И обязательно сообщать чем всё это закончилось.Если срок, то сколько и где будет сидеть, если откупился, то кто помог избежать зоны...
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