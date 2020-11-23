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Главная » Новости » Житомир » Житомирская область » 2020 » Ноябрь » 23 » 10:57:28

На Житомирщине обнаружили незаконный карьер, в котором добывали песчаник

Сегодня, 11:26:28 495 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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На Житомирщине обнаружили незаконный карьер, в котором добывали песчаник

 В Олевском районе Житомирской области на землях сельского совета незаконно обустроили карьер по добыче песчаника. Об этом "Журналу Житомира" рассказали в областной прокуратуре.
 

"По данным следствия, на земельном участке сельскохозяйственного назначения площадью 1,86 га, которая находится в коммунальной собственности сельсовета, частное предприятие в искусственно созданном карьере глубиной до 5 метров шириной более 50 метров, самовольно осуществляло добычу камня-песчаника без соответствующих разрешительных документов", - отмечает ведомство.


Также рядом с карьером начали расчищать новый земельный участок под добычу песчаника.

По факту незаконной добычи полезных ископаемых общегосударственного значения открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 240 УК Украины.

"Техника изъята. Досудебное расследование проводит Олевское отделение полиции", - добавляют в прокуратуре.
Тэги: песчаник, добыча, Житомирская область
Комментариев: 1
Admiral8
1 Papa (Admiral8)   • 11:51:34, Сегодня [Материал]
0

в парке висит парень повешенный гдето в заброшенном здании. позвоните кто-то в полицию пускай найдут. дети вернулись с прогулки в шоке. не могут объяснить где это место. я не могу позвонить по определенным причинам
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