На Житомирщине обнаружили незаконный карьер, в котором добывали песчаник

В Олевском районе Житомирской области на землях сельского совета незаконно обустроили карьер по добыче песчаника. Об этом "Журналу Житомира
" рассказали в областной прокуратуре.
"По данным следствия, на земельном участке сельскохозяйственного назначения площадью 1,86 га, которая находится в коммунальной собственности сельсовета, частное предприятие в искусственно созданном карьере глубиной до 5 метров шириной более 50 метров, самовольно осуществляло добычу камня-песчаника без соответствующих разрешительных документов", - отмечает ведомство.
Также рядом с карьером начали расчищать новый земельный участок под добычу песчаника.
По факту незаконной добычи полезных ископаемых общегосударственного значения открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 240 УК Украины.
"Техника изъята. Досудебное расследование проводит Олевское отделение полиции"
, - добавляют в прокуратуре.