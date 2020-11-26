Пьяный житомирянин случайно подстрелил своего друга из винтовки

В Житомирской области во время отдыха на природе мужчина случайно подстрелил своего друга. События разворачивались в лесном массиве между селами Словечное и Селезовка. Об этом "ЖЖ
" рассказали в ГУ Нацполиции Житомирской области.
"Несколько товарищей во время отдыха на природе взялись пристреливать мелкокалиберную винтовку. Во время одного из выстрелов, по словам участников направленного в мишень, 49-летний мужчина случайно попал в другого", - сообщили полицейские.
Мужчина получил сквозное огнестрельное ранение плеча. По имеющейся информации, угрозы жизни 47-летнего пострадавшего нет.
Установлено, что оба участника происшествия - жители Житомира и находились в состоянии алкогольного опьянения. Оружие было зарегистрировано и принадлежит потерпевшему.
Полицейские начали уголовное производство по признакам правонарушения, предусмотренного ст. 128 (Неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Стрелку может грозить наказание от общественных работ до 2-летнего ограничения или лишения свободы.