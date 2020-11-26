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Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2020 » Ноябрь » 26 » 15:06:51

Пьяный житомирянин случайно подстрелил своего друга из винтовки

Сегодня, 15:37:51 687 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Пьяный житомирянин случайно подстрелил своего друга из винтовки

 В Житомирской области во время отдыха на природе мужчина случайно подстрелил своего друга. События разворачивались в лесном массиве между селами Словечное и Селезовка. Об этом "ЖЖ" рассказали в ГУ Нацполиции Житомирской области.
 

"Несколько товарищей во время отдыха на природе взялись пристреливать мелкокалиберную винтовку. Во время одного из выстрелов, по словам участников направленного в мишень, 49-летний мужчина случайно попал в другого", - сообщили полицейские.




Мужчина получил сквозное огнестрельное ранение плеча. По имеющейся информации, угрозы жизни 47-летнего пострадавшего нет.

Установлено, что оба участника происшествия - жители Житомира и находились в состоянии алкогольного опьянения. Оружие было зарегистрировано и принадлежит потерпевшему.

Полицейские начали уголовное производство по признакам правонарушения, предусмотренного ст. 128 (Неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Стрелку может грозить наказание от общественных работ до 2-летнего ограничения или лишения свободы.
Тэги: Оружие, житомирянин, отдых, лес
Комментариев: 1
Sams2
1 Семенюк Александр (Sams2)   • 19:05:43, Сегодня [Материал]
0

Интересно, как это они в лесу, да еще бухие, пристреливали винтовку?
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