В лесах Житомирщины открывают специальные зоны для отдыха и пикников. ФОТО

На территории Житомирской области продолжат обустраивать рекреационные зоны для отдыха. Об этом сообщил на своей странице в соцсети
председатель Житомирской областной государственной администрации Виталий Бунечко.
По его словам, такие площадки специально созданы для разведения костров.
Обычно рекреационные пункты размещаются в наиболее посещаемых местными жителями участках леса. Одну из таких площадок недавно открыли на территории Беховского лесничества Коростенского района. Здесь построены беседки, деревянные накрытия, столы с удобными скамейками.
При обустройстве зоны для отдыха также важный вопрос - это засорение зеленых массивов. Поэтому работники лесных хозяйств оборудовали специальные места для выброса мусора.
Сейчас на Житомирщине создано более 80 подобных пунктов.