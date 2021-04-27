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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2021 » Апрель » 27 » 17:10:33

В лесах Житомирщины открывают специальные зоны для отдыха и пикников. ФОТО

Вчера, 17:31:33 1647 4 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В лесах Житомирщины открывают специальные зоны для отдыха и пикников. ФОТО

 На территории Житомирской области продолжат обустраивать рекреационные зоны для отдыха. Об этом сообщил на своей странице в соцсети председатель Житомирской областной государственной администрации Виталий Бунечко.

По его словам, такие площадки специально созданы для разведения костров.

Обычно рекреационные пункты размещаются в наиболее посещаемых местными жителями участках леса. Одну из таких площадок недавно открыли на территории Беховского лесничества Коростенского района. Здесь построены беседки, деревянные накрытия, столы с удобными скамейками.

При обустройстве зоны для отдыха также важный вопрос - это засорение зеленых массивов. Поэтому работники лесных хозяйств оборудовали специальные места для выброса мусора.

Сейчас на Житомирщине создано более 80 подобных пунктов.





Тэги: отдых, лес, Житомирщина, рекреационная зона
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Комментариев: 4
pushistik13
1 Пушистик (pushistik13)   • 21:35:35, Вчера [Материал]

новость просицца на разворот газеты "Радянська жытомырщына"....

21 век на дворе
если приглашаете - дайте геометку и огласите ценник
если хвастаетесь - да, мы вам завидуем
vovik-zt
2 Володимир Фролов (vovik-zt)   • 22:17:58, Вчера [Материал]

Гарні локаціі поки нові і "туристи" не знають де вони є.
dodo
3 No Name (dodo)   • 22:23:36, Вчера [Материал]

Надолго ли...( Сделали молодцы.Вот только не для нашего бИдла)))
Marine
4 Руслана (Marine)   • 13:32:52, Сегодня [Материал]

но сначала для этого нужно вырубить лес
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