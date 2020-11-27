Лютеранское кладбище в Житомире признали объектом культурного наследия

Лютеранское кладбище, которое находится в Житомире на улице Короленко, внесли в перечень объектов культурного наследия.
Соответствующее распоряжение
23 ноября подписал председатель Житомирской облгосадминистрации Виталий Бунечко.
"З метою збереження щойно виявлених об’єктів культурної спадщини, враховуючи наявну облікову документацію занести до Переліку об’єктів культурної спадщини щойно виявлений об’єкт культурної спадщини "Євангельське-лютеранське кладовище" за адресою: м. Житомир, майдан Руднянський, 8 (фактично вул.Короленка, 86-а)", - говорится в документе.
Департаменту градостроительства и земельных отношений Житомирского городского совета рекомендовано уведомить собственника (пользователя) объекта о необходимости заключения охранного договора на объект культурного наследия.
Стоит добавить, что на сегодня на Лютеранском кладбище многочисленные памятники и склепы изуродованы вандалами. Местные жители превратили кладбище на свалку, несмотря на то, что здесь похоронены известные люди, такие как: бабушка Святослава Рихтера - Елизавета фон Рейнке, известный в мире коллекционер и меценат барон Шодуар, талантливый врач Генрих Натт, генерал от инфантерии Николай Оттович Дуве.