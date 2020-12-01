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Главная » Новости » Житомир » Город » 2020 » Декабрь » 1 » 12:49:53

Житомир может получить госфинансирование на реконструкцию ВПП аэропорта – Сухомлин

Вчера, 13:02:22 1533 3 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Житомир может получить госфинансирование на реконструкцию ВПП аэропорта – Сухомлин

 Житомир в следующем году может получить из государственного бюджета средства на расширение взлетно-посадочной полосы городского аэропорта. Об этом интервью "Укринформу" рассказал городской голова Сергей Сухомлин.

Мэр отметил, что город уже более 5 лет ищет средства на реконструкцию полосы аэропорта.
 

"Было время, когда я думал, что с этим проектом ничего не получится. В него реально верили три человека. Когда зашла компания YanAir и начала делать реконструкцию, то все выглядело очень хорошо. Тогда они говорили о планах за два года построить взлетно-посадочную полосу. Был 2014 год, и инвестор, который вкладывал средства, отказался от реализации этого проекта, а сами они финансово его вытащили. После этого нужно было искать инвестора на реконструкцию и строительство взлетно-посадочной полосы, или государство должно предоставить финансирование. Два года назад комитет Верховной Рады по вопросам бюджета проголосовал за выделение Житомиру средств, а парламент это не поддержал. Больше года была пауза в проекте ... Государство не может дать финансирование на частную полосу и частный перрон. Переговоры с владельцем аэропорта привели к тому, что он дал согласие бесплатно передать их городу. Теперь мы можем подаваться на государственное финансирование", - сообщил Сухомлин.




По словам городского головы, год назад во время Форума регионов Украины и Беларуси он показал президенту Украины состояние готовности аэропорта и попросил помощи.
 

"Год назад, когда в Житомире проходил форум регионов Украины и Беларуси, Владимир Зеленский и Александр Лукашенко прилетали в наш аэропорт. У меня была возможность показать Владимиру Александровичу состояние готовности. Он спросил - что нужно, а я говорю, что надо примерно 400 млн грн, чтобы провести реконструкцию - и можно запускать. Он тогда пообещал помочь", - рассказал Сергей Сухомлин.




В 2021 году Житомир может получить необходимую сумму и провести реконструкцию полосы.
 

"Неделю назад у меня было общение в Офисе Президента, и есть большие шансы, что город получит необходимую сумму, потому что в следующем году государство выделяет 3 млрд грн на развитие аэропортов. Люди даже не понимают, сколько это поездок на Киев, встреч, рабочих групп, министерств, так этой работы не видно", - добавил мэр Житомира.


Как сообщал "Журнал Житомира", комиссия Кабмина осуществила обследование аэропорта "Житомир" и признала его готовым к осуществлению международных грузопассажирских перевозок.

Тэги: аеропорт, Житомир, Сухомлин
Комментариев: 2
Dmitry
1 Dmitry (Dmitry)   • 21:59:32, Вчера [Материал]
+2

А чё, отличное продолжение истории: только-только стадион достроят, а тут - оп!, - взлетная полоса! Ее можно строить и строить....)
MAS-ter
2 Mast (MAS-ter)   • 22:30:57, Вчера [Материал]
+1

И землицы так вовремя сухой млин себе прихватил.
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