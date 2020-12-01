Житомир может получить госфинансирование на реконструкцию ВПП аэропорта – Сухомлин

"Было время, когда я думал, что с этим проектом ничего не получится. В него реально верили три человека. Когда зашла компания YanAir и начала делать реконструкцию, то все выглядело очень хорошо. Тогда они говорили о планах за два года построить взлетно-посадочную полосу. Был 2014 год, и инвестор, который вкладывал средства, отказался от реализации этого проекта, а сами они финансово его вытащили. После этого нужно было искать инвестора на реконструкцию и строительство взлетно-посадочной полосы, или государство должно предоставить финансирование. Два года назад комитет Верховной Рады по вопросам бюджета проголосовал за выделение Житомиру средств, а парламент это не поддержал. Больше года была пауза в проекте ... Государство не может дать финансирование на частную полосу и частный перрон. Переговоры с владельцем аэропорта привели к тому, что он дал согласие бесплатно передать их городу. Теперь мы можем подаваться на государственное финансирование", - сообщил Сухомлин.