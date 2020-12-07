В селе под Житомиром открыли новый детский сад. ФОТО

В селе Заречаны Станишевской объединенной территориальной громады 7 декабря состоялось открытие нового детского сада.
Об этом на своей Facebook-странице сообщил председатель ОГА Виталий Бунечко.
"Из-за отсутствия детсада родители вынуждены были возить своих детей в другие близлежащие детские сады. Теперь, более 40 детей Заречан получили свой собственный садик ... Приятно поразили младшая группа общего типа, пищеблок, медицинские помещения, методические кабинеты, игротека и собственный музыкальный зал", – отметил Бунечко.
Всего на строительство детского сада потрачено более 22 млн гривен (5 млн – средства местного бюджета).
На початок 2020 року залишок кошторисної вартості становив – 13345,195 тис.грн.
Роботи планувалося профінансувати з місцевого бюджету та інфраструктурної субвенції, але через відсутність останньої завершення об’єкту відбулося виключно за кошти місцевого бюджету.
https://tinyurl.com/y2kaeng3
цікаво, хто мінусує?) можливо технагляд??