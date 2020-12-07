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Главная » Новости » Житомир » Житомирская область » 2020 » Декабрь » 7 » 14:47:29

В селе под Житомиром открыли новый детский сад. ФОТО

07.12.2020, 15:14:29 4630 5 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В селе под Житомиром открыли новый детский сад. ФОТО

 В селе Заречаны Станишевской объединенной территориальной громады 7 декабря состоялось открытие нового детского сада.

Об этом на своей Facebook-странице сообщил председатель ОГА Виталий Бунечко.

"Из-за отсутствия детсада родители вынуждены были возить своих детей в другие близлежащие детские сады. Теперь, более 40 детей Заречан получили свой собственный садик ... Приятно поразили младшая группа общего типа, пищеблок, медицинские помещения, методические кабинеты, игротека и собственный музыкальный зал", – отметил Бунечко.

Всего на строительство детского сада потрачено более 22 млн гривен (5 млн – средства местного бюджета).














Тэги: детский сад, Заречаны
Комментариев: 5
ax
1 Ax Axovich (ax)   • 16:35:30, 07.12.2020 [Материал]
+4

выглядит очень круто!
pushistik13
2 Пушистик (pushistik13)   • 17:07:12, 07.12.2020 [Материал]
-1

Протягом 2017-2019 років на реалізацію проекту залучалися кошти субвенції з державного бюджету, передбачені на розвиток інфраструктури об’єднаних територіальних громад у сумі 7575,4 тис.грн.

На початок 2020 року залишок кошторисної вартості становив – 13345,195 тис.грн.

Роботи планувалося профінансувати з місцевого бюджету та інфраструктурної субвенції, але через відсутність останньої завершення об’єкту відбулося виключно за кошти місцевого бюджету.

https://tinyurl.com/y2kaeng3
DomA
3 Владимир (DomA)   • 17:25:51, 07.12.2020 [Материал]
-1

Пандус не нормативний! Хто прийняв це в експлуатацію?)

цікаво, хто мінусує?) можливо технагляд??
kolia-68
4 kolia-608 (kolia-68)   • 18:15:14, 07.12.2020 [Материал]
0

В Житомире одну по тихому попросили, что б без скандала, так она тут у руля всплыла.
vovik-zt
5 Володимир Фролов (vovik-zt)   • 20:39:58, 07.12.2020 [Материал]
+2

Гарненький садочок. У Житомирі будуються десятками багатоповерхівкі, а от садочка нового жодного! Про школи я вже взагалі мовчу.
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