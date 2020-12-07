Журнал Житомир инфо

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Житомирское ТТУ хочет списать и сдать на металлолом 20 троллейбусов

07.12.2020, 17:12:25 1675 6 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Житомирское ТТУ хочет списать и сдать на металлолом 20 троллейбусов

 Житомирское трамвайно-троллейбусное управление хочет списать старый подвижной состав: 20 троллейбусов и 2 трамвая. Соответствующий проект решения исполнительного комитета обнародовали на сайте мэрии.

В перечне на списание: троллейбусы ЗиУ, Skoda, ЮМЗ 1984-1995 годов выпуска и трамваи КТ-4 - 1984 выпуска.

Пригодные к реставрации детали передадут в ремонтный фонд, а остальные сдадут на металлолом.




Директор житомирского ТТУ Андрей Нечуйвитер в комментарии изданию Житомир инфо рассказал, почему технику хотят списать, а не отремонтировать.
 

"Их нет смысла ремонтировать, на них уже нет запчастей, если их ремонтировать, то это по 700 000 на каждый придется тратить, потребности в таком ремонта нет тем более, что мы обеспечены сейчас подвижным составом, мы получаем новый. Те троллейбусы, которые еще будут ездить, те мы будем восстанавливать, тем более, что они каких-то таких затрат не требуют, а эти троллейбусы списываем, запчасти все, которые там можно снять, сдадим на металлолом и все остальное, что там осталось. Этим троллейбусам по 30 лет, несколько есть тех, что покупали в 2014 году. У этих троллейбусов у всех разный производитель, даже если их оставить, как донора запчастей, то нет возможности, потому что эти запчасти негде использовать, они все разные. Списываем те, из которых ничего нельзя никуда переставить", - сказал Андрей Нечуйвитер.


Как сообщал "Журнал Житомира", из-за локдауна Житомир вовремя не получил 50 новых троллейбусов.
Тэги: ТТУ, Житомир, троллейбусы
Комментариев: 6
vovik-zt
1 Володимир Фролов (vovik-zt)   • 20:23:11, 07.12.2020 [Материал]
+2

Все вірно - меньше хламу буде. А то де які екземпляри зовсім вже стрьоині, а узимку продувається всюди.
Ивасик
2 Телесик (Ивасик)   • 00:33:37, Вчера [Материал]
+4

1. Интересно бы получить список тех, что остаются не списанными. Каково будет наше удивление, когда в не списанных окажутся такие же марки. И тогда еще забавнее звучит "Их нет смысла ремонтировать, на них уже нет запчастей...".
2. Премию гению с 2014 года, купившего б/у шкоды выписали? Если нет - недоработка, срочно выписать!
ax
3 Ax Axovich (ax)   • 09:40:27, Вчера [Материал]
+1

еще не дочитав до этого места, подумал что их же относительно недавно купили
Karab
4 Сергей (Karab)   • 10:03:20, Вчера [Материал]
+5

Среди них 6 Шкод. Вопрос: зачем нужно было покупать эти рухляди из Европы?
Живу_на_Восточной
5 Станіслав (Живу_на_Восточной)   • 10:36:47, Вчера [Материал]
+2

это к переизбраному мэру вопрос, кстати

+ в списке нету страдальноизвестной в узких кругах машины №102. Чем она известна? А тем что этот агрегат не сделал ни одного рейса и был отстранён через месяц после поступления в Житомир

На вскидку, будет списываться действительно давно отстраненный и отработавший своё подвижной состав. Немного жалко машины 1995 года: украинскую гармошку ЮМЗ №2064 и относительно свежую чешскую Шкоду №080. Но нужно понимать, что им по 25 лет и бесконечно их ремонтировать будет убыточно.
Ивасик
6 Телесик (Ивасик)   • 01:38:24, Сегодня [Материал]
0

В нормальных странах, такой вопрос задавала бы чиновнику какая-то прокуратура (или иной другой орган, ответственный за такого рода деяния), посчитав на какую круглую сумму был нанесен ущерб городу, заключив контракт на немалую сумму для покупки рухляди, к-рая 6 лет еле отъездила. Но в нашей стране наказывают только рядовых граждан, за украденный хлеб и т.п. А за большие бабки серьезных людей - отсутствие наказания поощряет еще больше беспредельничать.
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