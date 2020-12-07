Житомирское ТТУ хочет списать и сдать на металлолом 20 троллейбусов

"Их нет смысла ремонтировать, на них уже нет запчастей, если их ремонтировать, то это по 700 000 на каждый придется тратить, потребности в таком ремонта нет тем более, что мы обеспечены сейчас подвижным составом, мы получаем новый. Те троллейбусы, которые еще будут ездить, те мы будем восстанавливать, тем более, что они каких-то таких затрат не требуют, а эти троллейбусы списываем, запчасти все, которые там можно снять, сдадим на металлолом и все остальное, что там осталось. Этим троллейбусам по 30 лет, несколько есть тех, что покупали в 2014 году. У этих троллейбусов у всех разный производитель, даже если их оставить, как донора запчастей, то нет возможности, потому что эти запчасти негде использовать, они все разные. Списываем те, из которых ничего нельзя никуда переставить", - сказал Андрей Нечуйвитер.
2. Премию гению с 2014 года, купившего б/у шкоды выписали? Если нет - недоработка, срочно выписать!
+ в списке нету страдальноизвестной в узких кругах машины №102. Чем она известна? А тем что этот агрегат не сделал ни одного рейса и был отстранён через месяц после поступления в Житомир
На вскидку, будет списываться действительно давно отстраненный и отработавший своё подвижной состав. Немного жалко машины 1995 года: украинскую гармошку ЮМЗ №2064 и относительно свежую чешскую Шкоду №080. Но нужно понимать, что им по 25 лет и бесконечно их ремонтировать будет убыточно.