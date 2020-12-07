Житомирское ТТУ хочет списать и сдать на металлолом 20 троллейбусов

"Их нет смысла ремонтировать, на них уже нет запчастей, если их ремонтировать, то это по 700 000 на каждый придется тратить, потребности в таком ремонта нет тем более, что мы обеспечены сейчас подвижным составом, мы получаем новый. Те троллейбусы, которые еще будут ездить, те мы будем восстанавливать, тем более, что они каких-то таких затрат не требуют, а эти троллейбусы списываем, запчасти все, которые там можно снять, сдадим на металлолом и все остальное, что там осталось. Этим троллейбусам по 30 лет, несколько есть тех, что покупали в 2014 году. У этих троллейбусов у всех разный производитель, даже если их оставить, как донора запчастей, то нет возможности, потому что эти запчасти негде использовать, они все разные. Списываем те, из которых ничего нельзя никуда переставить", - сказал Андрей Нечуйвитер.