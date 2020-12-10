На ремонт изношенных трамвайных путей необходимо 10 миллионов гривен – директор ТТУ

"Мы уже и рельсы переворачивали, там где был износ и переставляли их. 12-метровая рельса, ее стоимость около 50 тысяч. Их надо менять все. Это не один год. Что касается подвижного состава, то он у нас в приличном состоянии, за исключением одной ситуации. Есть такая деталь, как бандаж и нам на 9 единиц подвижного состава надо эти бандажи. Дотации мы получаем на предприятие на весь электротранспорт. Дотации на трамвай пойдут больше чем на троллейбус", - сказал Нечуйвитер в комментарии "Суспільне".