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Главная » Новости » Житомир » Город » 2020 » Декабрь » 10 » 08:46:08

На ремонт изношенных трамвайных путей необходимо 10 миллионов гривен – директор ТТУ

Сегодня, 09:06:08 571 2 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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На ремонт изношенных трамвайных путей необходимо 10 миллионов гривен – директор ТТУ

 В Житомире на ремонт изношенных путей и трамваев нужно минимум 10 миллионов гривен. Об этом заявил директор Житомирского трамвайно-троллейбусного управления Андрей Нечуйвитер.

По его словам, пришло время, когда в городе нужно ремонтировать все трамвайные пути.
 

"Мы уже и рельсы переворачивали, там где был износ и переставляли их. 12-метровая рельса, ее стоимость около 50 тысяч. Их надо менять все. Это не один год. Что касается подвижного состава, то он у нас в приличном состоянии, за исключением одной ситуации. Есть такая деталь, как бандаж и нам на 9 единиц подвижного состава надо эти бандажи. Дотации мы получаем на предприятие на весь электротранспорт. Дотации на трамвай пойдут больше чем на троллейбус", - сказал Нечуйвитер в комментарии "Суспільне".


Заместитель городского головы Александр Шевчук говорит, что на следующий год для трамвайно-троллейбусного управления планируют выделить из городского бюджета 136 млн гривен.

"Трамвай - неотъемлемая часть трамвайно-троллейбусного управления. Мы каждый год финансируем наше коммунальное предприятие. Сумма финансирования - это разница между суммой сбора выручки и фактическими затратами, которые несет предприятие. Поднимаем сейчас вопрос по ремонту путей, первоочередности ремонта вагонов, чтобы было понимание, в каком состоянии наш трамвай", - отметил Шевчук.

Напомним, пассажирский трамвай в Житомире был открыт в 1899 году. Во времена расцвета житомирского трамвая в городе действовали 5 маршрутов, однако сейчас остался только один. На балансе ТТУ ныне находится около 30 вагонов, в часы пик на маршрут выезжает 12 вагонов.
Тэги: рельсы, трамвай, ТТУ, Ремонт
Комментариев: 2
pushistik13
1 Пушистик (pushistik13)   • 10:54:57, Сегодня [Материал]
-2

у зализныци рельсы купите, они им всё равно не надо
и проебалты недавно свою зализныцю разобрали, там тоже можно по дешёвке купить лёгкое б/у
FFanarr
2 FNR (FFanarr)   • 12:30:30, Сегодня [Материал]
+1

якщо робити, то робити потрібно толково, а не просто рейки переложить
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