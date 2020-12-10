С частной лесопилки изъяли почти сотню дубовых бревен: древесина была без документов

В Житомире правоохранители наведались с обысками в лесопилку и обнаружили почти сотню нелегальных дубовых бревен. Обыски проходили 9 декабря в одном из частных предприятий в промышленном районе.
Об этом "Журналу Житомира
" сообщили в полиции Житомирской области.
"Во время мероприятий, к которым привлекли и специалистов в сфере лесного хозяйства, выяснилось, что на части дубовых бревен, которые должны быть соответственно чипированы, таких знаков нет. То есть вероятно такая лесопродукция имеет нелегальное происхождение", - отмечают правоохранители.
Полицейские изъяли 87 дубовых бревен общим объемом около 45 куб. м.
Предварительная правовая квалификация события - ч. 1 ст. 246 (Незаконная порубка или незаконная перевозка, хранение, сбыт леса) УК Украины.
"Законодательством такое противоправное деяние наказывается штрафом от 1000 до 1500 необлагаемых минимумов доходов граждан или арестом на срок до 6 месяцев, ограничением или лишением свободы на срок до 3 лет"
, - добавили в полиции.
рядом с самосвалами песка и лембергского мусора