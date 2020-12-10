Журнал Житомир инфо

УКР | РУС        Сегодня: Пятница, 11.12.2020    16:28:51
|
Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2020 » Декабрь » 10 » 12:55:06

С частной лесопилки изъяли почти сотню дубовых бревен: древесина была без документов

Вчера, 13:21:06 2589 2 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
Выдели слово мышкой
и нажми Ctrl+Enter
С частной лесопилки изъяли почти сотню дубовых бревен: древесина была без документов

 В Житомире правоохранители наведались с обысками в лесопилку и обнаружили почти сотню нелегальных дубовых бревен. Обыски проходили 9 декабря в одном из частных предприятий в промышленном районе.

Об этом "Журналу Житомира" сообщили в полиции Житомирской области.
 

"Во время мероприятий, к которым привлекли и специалистов в сфере лесного хозяйства, выяснилось, что на части дубовых бревен, которые должны быть соответственно чипированы, таких знаков нет. То есть вероятно такая лесопродукция имеет нелегальное происхождение", - отмечают правоохранители.


Полицейские изъяли 87 дубовых бревен общим объемом около 45 куб. м.

Предварительная правовая квалификация события - ч. 1 ст. 246 (Незаконная порубка или незаконная перевозка, хранение, сбыт леса) УК Украины.

"Законодательством такое противоправное деяние наказывается штрафом от 1000 до 1500 необлагаемых минимумов доходов граждан или арестом на срок до 6 месяцев, ограничением или лишением свободы на срок до 3 лет", - добавили в полиции.
Тэги: лесопилка, обыски, дуб, Житомир
Комментариев: 2
Pound
1 Life is life (Pound)   • 14:52:57, Вчера [Материал]
+2

Как то же их везли в Житомир и полиция не видела? Совпадение?
pushistik13
2 Пушистик (pushistik13)   • 15:48:41, Вчера [Материал]
+2

изъяли и сложили в коридоре ментовки
рядом с самосвалами песка и лембергского мусора
Полезное объявление:
Читайте ЖЖ.инфо

Новости Житомира по теме:

Горячие новости

Останні новини Житомира

Система Orphus