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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2020 » Декабрь » 14 » 11:51:01

В Житомире почтили память ликвидаторов аварии на ЧАЭС. ФОТО

Вчера, 12:18:01 939 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомире почтили память ликвидаторов аварии на ЧАЭС. ФОТО

 14 декабря в Украине чествуют тех, кто в далеком 1986 году ценой собственной жизни и здоровья спас мир от радиационного загрязнения. В этот день 34 года назад завершилось строительство саркофага над четвертым разрушенным энергоблоком ЧАЭС.

Сегодня в Житомире при участии руководства города и области, представителей учреждений и организаций, общественных чернобыльских объединений, СМИ состоялось чествование жертв и ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС.

Традиционно цветы возложили к мемориальной доске памяти первого министра Украины по делам защиты населения от последствий Чернобыльской катастрофы Г. А. Готовчица, мемориальному памятнику работникам органов внутренних дел - жертвам Чернобыля, памятному знаку "Чорна біль", и памятнику "Пожежним, які врятували світ".

По информации Департамента социальной политики Житомирского городского совета, по состоянию на 1 декабря 2020 года в Житомире проживает более 6000 граждан, имеющих статус пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы, - из них 1824 участников ликвидации последствий аварии на ЧАЭС.



























Тэги: авария на ЧАЭС, Житомир, ликвидаторы
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