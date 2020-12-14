В Житомире почтили память ликвидаторов аварии на ЧАЭС. ФОТО

14 декабря в Украине чествуют тех, кто в далеком 1986 году ценой собственной жизни и здоровья спас мир от радиационного загрязнения. В этот день 34 года назад завершилось строительство саркофага над четвертым разрушенным энергоблоком ЧАЭС.
Сегодня в Житомире при участии руководства города и области, представителей учреждений и организаций, общественных чернобыльских объединений, СМИ состоялось чествование жертв и ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС.
Традиционно цветы возложили к мемориальной доске памяти первого министра Украины по делам защиты населения от последствий Чернобыльской катастрофы Г. А. Готовчица, мемориальному памятнику работникам органов внутренних дел - жертвам Чернобыля, памятному знаку "Чорна біль", и памятнику "Пожежним, які врятували світ".
По информации Департамента социальной политики Житомирского городского совета, по состоянию на 1 декабря 2020 года в Житомире проживает более 6000 граждан, имеющих статус пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы, - из них 1824 участников ликвидации последствий аварии на ЧАЭС.