В Житомирском городском совете создали 5 депутатских фракций

Сегодня, 17 декабря, начала работу вторая сессия Житомирского городского совета. В начале заседания объявили о создании фракций и назначении их руководителей.
Как сообщает Житомир инфо
, в городском совете VIII созыва будет пять депутатских фракций: «Пропозиция», «Слуга народа», «Европейская Солидарность», «Оппозиционная платформа - За жизнь», «Сила и Честь».
Председатели фракций:
- «Пропозиция» - Александр Ракович (в прошлом созыве горсовета был депутатом от Радикальной партии Ляшко);
- «Слуга народа» - Виктор Евдокимов;
- «Европейская Солидарность» - Людмила Зубко;
- «Оппозиционная платформа - За жизнь» - Наталья Леонченко (в прошлом созыве была депутатом от Оппозиционного блока)
- «Сила и Честь» - Любовь Цимбалюк (в прошлом созыве была депутатом от ВО «Батькивщина»).
Кроме указанных партий, в городском совете есть три депутата от ВО «Батькивщина», но для формирования фракции по регламенту нужно не менее четырех депутаты.
Как сообщал «Журнал Житомира
», на первой сессии депутаты горсовета утвердили «старых» заместителей мэра
и новый состав исполнительного комитета.