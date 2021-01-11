Повышение тарифов: Житомирский городской совет обратился к Зеленскому, Кабмину и Раде

"За таких умов додаткове підвищення цін на електричну енергію та природний газ для населення перетворюється на чинник дестабілізації ситуації в країні. Веде до зростання соціальної напруженості, політичної нестабільності та економічних потрясінь. Зокрема, нашу глибоку стурбованість викликають рішення Кабінету Міністрів України, щодо відміни державного регулювання цін на природний газ та відміни пільгового тарифу на споживання електричної енергії на перші 100 кВт.



Стаття 48 Конституції України гарантує кожному громадянину України право на достатній життєвий рівень для себе і своєї сім'ї, що включає достатнє харчування, одяг, житло. Враховуючи, рівень реальних доходів населення, подальше підвищення цін на енергоносії та комунальних тарифів призведе до прямого порушення цих прав українських громадян.



Ми звертаємось до Президента України, як Гаранта Конституції, вжити невідкладних заходів для недопущення зростання цін на електричну енергію та природний газ для населення.



Закликаємо Верховну Раду України розглянути можливість введення мораторію на підвищення цін на комунальні послуги для населення. Невідкладно внести зміни у законодавство для впорядкування ціноутворення і недопущення підвищення цін і тарифів на природний газ. Внести зміни до Державного бюджету України на 2021 рік за для забезпечення повноцінного фінансування житлово-комунальних субсидій для населення.



Звертаємось до Кабінету Міністрів України із закликом переглянути свої рішення щодо скасування пільгового тарифу на електроенергію для населення та відмовитись від намірів подальшого підвищення тарифів. Забезпечити державне регулювання цін на природний газ для населення України.



Сьогодні у період епідемії та важкої економічної кризи українські громадяни чекають від влади на всіх рівнях відповідальних дій. Влада має захищати інтереси виключно українського народу, керуватись національними інтересами, а не дослухатись до будь-яких зовнішніх порад чи директив.



З огляду на вище викладене, ми, депутати Житомирської міської ради VIII скликання, наполягаємо, щоб політичне керівництво держави чітко дотримувалось ст. 48 Конституції України та вжило невідкладних заходів, щодо відновлення державного регулювання цін на газ, пільгових тарифів на електроенергію", – говорится в обращении.