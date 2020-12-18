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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2020 » Декабрь » 18 » 16:27:45

Волонтеры подарили Житомирскому гериатрическому пансионату подушки и белье: все сшили своими руками. ВИДЕО

Вчера, 16:42:45 493 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Волонтеры подарили Житомирскому гериатрическому пансионату подушки и белье: все сшили своими руками. ВИДЕО

 Волонтеры Всеукраинской благотворительной организации "Турбота про літніх в Україні" передали подарки подопечным Житомирского гериатрического пансионата.

Подаренное белье, постель, носки и подушки волонтеры сделали собственноручно, передает "Суспільне".
 

"Волонтерским делом мы занимаемся с 2008 года. С началом пандемии каронавируса у всех появились проблемы. Кому-то не хватает белья, у кого-то нет подушек. Мы помогаем именно пожилым людям, поэтому, позвонили в гериатрический пансионат и рассказали о том, что у нас есть вещи, сделанные собственными руками, и мы можем помочь", - рассказала руководитель житомирского отделения Всеукраинской благотворительной организации "Турбота про літніх в Україні" Таисия Войцеховская.


35 подушек, 22 пары спецрукавиц, 8 пар мужского белья, 17 пар носков, 5 простыней - все эти изделия из новой ткани. Вещи пригодятся, ведь сейчас в пансионате находится 160 подопечных разного возраста.
 

"Есть бабушка, которой за 90 лет, а есть и значительно более молодые люди - 1970 и 1977 годов рождения. Подушки и постель, которую нам сегодня привезли волонтеры, мы, в первую очередь, передадим в лежачие отделения. У нас их четыре. Перчатки спецовочные дадим ребятам, которые занимаются хозяйственными работами. Для них они будут, как находка, ведь они и дрова носят, и двор подметают. Нательное белье тоже распределим на лежачие отделения, а носки раздадим всем по потребности. Даже тем же рабочим. Чтобы ноги не мерзли. Остальное, что останется, бабушка лежащим отдадим", - отметила сестра хозяйка Житомирского гериатрического пансионата Тамила Полуковская.


Волонтер из организации "Турбота про літніх в Україні" Елена Смольницкая рассказывает, что в их житомирском отделении 18 женщин. Ранее они помогали воинам АТО. Из-за введения карантина теперь все вместе собираться не могут, поэтому приходят по одной или по двое. Кто-то шьет, кто-то наполняет подушку синтепоном, а кто-то вяжет. Некоторые даже работают дома и приносят в организацию уже готовые вещи.
 
Тэги: волонтеры, пансионат
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