Волонтеры подарили Житомирскому гериатрическому пансионату подушки и белье: все сшили своими руками. ВИДЕО

"Волонтерским делом мы занимаемся с 2008 года. С началом пандемии каронавируса у всех появились проблемы. Кому-то не хватает белья, у кого-то нет подушек. Мы помогаем именно пожилым людям, поэтому, позвонили в гериатрический пансионат и рассказали о том, что у нас есть вещи, сделанные собственными руками, и мы можем помочь", - рассказала руководитель житомирского отделения Всеукраинской благотворительной организации "Турбота про літніх в Україні" Таисия Войцеховская.

"Есть бабушка, которой за 90 лет, а есть и значительно более молодые люди - 1970 и 1977 годов рождения. Подушки и постель, которую нам сегодня привезли волонтеры, мы, в первую очередь, передадим в лежачие отделения. У нас их четыре. Перчатки спецовочные дадим ребятам, которые занимаются хозяйственными работами. Для них они будут, как находка, ведь они и дрова носят, и двор подметают. Нательное белье тоже распределим на лежачие отделения, а носки раздадим всем по потребности. Даже тем же рабочим. Чтобы ноги не мерзли. Остальное, что останется, бабушка лежащим отдадим", - отметила сестра хозяйка Житомирского гериатрического пансионата Тамила Полуковская.