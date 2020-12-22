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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2020 » Декабрь » 22 » 18:06:25

Житомирский суд вынес приговор 11-класснику, который создал «традицию перевода в старшую школу»

Вчера, 18:11:51 21963 7 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Житомирский суд вынес приговор 11-класснику, который создал «традицию перевода в старшую школу»

 В пгт Озерное Житомирского района ученик 11 класса начал «традицию перевода в старшую школу». «Традиция» предусматривает, что старшеклассники бьют учеников 9 класса в грудь или ремнем по ягодицам. Однако физического «перевода» можно избежать, заплатив 400 грн.

Также «разработчик схемы» предлагал еще один вариант: чтобы облегчить удар, ученикам нужно заплатить 200 грн. В «схеме» разбирался Житомирский районный суд, передает издание Житомир инфо.

Постановление по указанному административному правонарушения (буллинг) Житомирский районный суд вынес 17 декабря 2020 года. В Едином государственном реестре судебных решений постановление обнародовали 21 декабря.

Сами инциденты психологического, экономического и физического насилия в Озернянской гимназии были совершены осенью 2020 года.

Парень своей вины не признал. А трое пострадавших в письменных пояснениях, отметили, что 7 октября во время школьной перемены в коридоре Озернянской гимназии к ним подошел ученик 11 класса и сообщил, что 10 октября их будут «переводить в старшую школу», поэтому при себе нужно иметь деньги. За 400 грн их никто не будет трогать и они «спокойно будут переведены в старшую школу», а за 200 грн 9-классникам нанесут по одному легкому удару. А если те ничего не заплатят, то каждый получит по два сильных удара. Если же девятиклассники вообще не придут на назначенную встречу, то их будут «отлавливать по одному и бить, чтобы они принесли деньги».

Рассмотрев дело, суд признал 11-классника «виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 173-4 КУоАП» и назначил 30 часов общественных работ.

Скриншот из постановления Житомирского районного суда


 
Тэги: буллинг, суд, школа
Комментариев: 6
Artmaker
1 Евгений (Artmaker)   • 18:26:40, Вчера [Материал]
+4

Це не син того прапора з 95-ки, що ввів ритуал поїдання тротилових шашок?))
Artmaker
2 Евгений (Artmaker)   • 18:27:59, Вчера [Материал]
-6

І це... Нарід, мене одного вкурвлює, що адмін ЖЖ веде свій ресурс кацапською мовою?? Куди СБУ дивиться???))
mess@nger
3 Святослав (mess@nger)   • 18:37:39, Вчера [Материал]
+5

зверху є кнопка "УКР"... але то окремий сайт на окремому домені, новини продублбовані, а коментарі пришиті... в українській версії не все є... короче криво, на від..ісь
bobrikov
4 Mr Mr Ya (bobrikov)   • 19:06:28, Вчера [Материал]
+3

и правильно делает, по закону нельзя русские сайты делать... ты в своем уме ?))) и да СБУ нечем больше заняться...
Яблочный
5 Алексей Федорович (Яблочный)   • 20:29:28, Вчера [Материал]
+3

І чого ти так сяєш? Син тих "велікоросів"? Хто ж ще може говорити українською і одночасно знущатися з неї.
pushistik13
6 Пушистик (pushistik13)   • 21:01:51, Вчера [Материал]
+1

далеко пацан пойдёт
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