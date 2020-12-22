Житомирский суд вынес приговор 11-класснику, который создал «традицию перевода в старшую школу»

В пгт Озерное Житомирского района ученик 11 класса начал «традицию перевода в старшую школу». «Традиция» предусматривает, что старшеклассники бьют учеников 9 класса в грудь или ремнем по ягодицам. Однако физического «перевода» можно избежать, заплатив 400 грн.
Также «разработчик схемы» предлагал еще один вариант: чтобы облегчить удар, ученикам нужно заплатить 200 грн. В «схеме» разбирался Житомирский районный суд, передает издание Житомир инфо
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Постановление по указанному административному правонарушения (буллинг) Житомирский районный суд вынес 17 декабря 2020 года. В Едином государственном реестре судебных решений постановление обнародовали 21 декабря
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Сами инциденты психологического, экономического и физического насилия в Озернянской гимназии были совершены осенью 2020 года.
Парень своей вины не признал. А трое пострадавших в письменных пояснениях, отметили, что 7 октября во время школьной перемены в коридоре Озернянской гимназии к ним подошел ученик 11 класса и сообщил, что 10 октября их будут «переводить в старшую школу», поэтому при себе нужно иметь деньги. За 400 грн их никто не будет трогать и они «спокойно будут переведены в старшую школу», а за 200 грн 9-классникам нанесут по одному легкому удару. А если те ничего не заплатят, то каждый получит по два сильных удара. Если же девятиклассники вообще не придут на назначенную встречу, то их будут «отлавливать по одному и бить, чтобы они принесли деньги».
Рассмотрев дело, суд признал 11-классника «виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 173-4 КУоАП» и назначил 30 часов общественных работ.
Скриншот из постановления Житомирского районного суда