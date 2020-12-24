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Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2020 » Декабрь » 24 » 16:44:16

В Житомире задержали вора, который специализировался на кражах из авто

Вчера, 17:15:16 726 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомире задержали вора, который специализировался на кражах из авто

 Оперативники уголовного розыска задержали 36-летнего мужчину за кражи из автомобилей житомирян. Сейчас известно о двух таких случаях и проводятся соответствующие проверки.

"В конце ноября в полицию обратился 36-летний житель г. Житомира с сообщением о краже видеорегистратора из его автомобиля. Как выяснилось на месте происшествия, мужчина оставил свой Lanos на ночь во дворе многоэтажки. А утром обнаружил поврежденное боковое стекло и отсутствие гаджета", - рассказали "Журналу Житомира" в полиции.

Еще одна подобная кража произошла 6 декабря. К житомирским полицейским обратился 34-летний местный житель с заявлением о краже из его Hyundai. Неизвестный ночью разбил заднее стекло в автомобиле и похитил изнутри электроинструменты стоимостью около 5000 гривен.

В обоих случаях были начаты уголовные производства по ст. 185 (кража) УК Украины. В ходе проведенных мероприятий оперативники уголовного розыска установили, что к указанным правонарушениям причастен 36-летний житомирянин. Мужчина признал свою вину.

Сейчас идет дальнейшее досудебное расследование, в рамках которого полицейские проверяют мужчину в причастности к другим правонарушениям, совершенных в городе.

Вместе с тем правоохранители призывают автовладельцев ответственно отнестись к вопросу сохранения собственного имущества: стоит позаботиться о надежной стоянке для автомобиля, не оставлять в салоне ценные вещи, пользоваться качественной охранной сигнализацией, не забывать закрывать дверцы.
Тэги: полиция, Житомир, кража, автомобили
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