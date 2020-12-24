В Житомире задержали вора, который специализировался на кражах из авто

Оперативники уголовного розыска задержали 36-летнего мужчину за кражи из автомобилей житомирян. Сейчас известно о двух таких случаях и проводятся соответствующие проверки.
"В конце ноября в полицию обратился 36-летний житель г. Житомира с сообщением о краже видеорегистратора из его автомобиля. Как выяснилось на месте происшествия, мужчина оставил свой Lanos на ночь во дворе многоэтажки. А утром обнаружил поврежденное боковое стекло и отсутствие гаджета"
, - рассказали "Журналу Житомира
" в полиции.
Еще одна подобная кража произошла 6 декабря. К житомирским полицейским обратился 34-летний местный житель с заявлением о краже из его Hyundai. Неизвестный ночью разбил заднее стекло в автомобиле и похитил изнутри электроинструменты стоимостью около 5000 гривен.
В обоих случаях были начаты уголовные производства по ст. 185 (кража) УК Украины. В ходе проведенных мероприятий оперативники уголовного розыска установили, что к указанным правонарушениям причастен 36-летний житомирянин. Мужчина признал свою вину.
Сейчас идет дальнейшее досудебное расследование, в рамках которого полицейские проверяют мужчину в причастности к другим правонарушениям, совершенных в городе.
Вместе с тем правоохранители призывают автовладельцев ответственно отнестись к вопросу сохранения собственного имущества: стоит позаботиться о надежной стоянке для автомобиля, не оставлять в салоне ценные вещи, пользоваться качественной охранной сигнализацией, не забывать закрывать дверцы.