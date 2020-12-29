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Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2020 » Декабрь » 29 » 16:23:53

На Богунии в течение ночи полисмены задержали троих житомирян с наркотиками. ФОТО

Вчера, 16:38:53 1065 5 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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На Богунии в течение ночи полисмены задержали троих житомирян с наркотиками. ФОТО

 В течение одной ночи в Житомире на Богунии патрульные задержали трех жителей, которые имели при себе наркотики. Кроме того, один из них переносил оборудование для изготовления наркотических средств. Об этом сообщили в патрульной полиции Житомирской области.

"Около 2 часов ночи, во время патрулирования улицы Мира, инспекторы обратили внимание на подозрительного мужчину. Заметив патрульных, парень начал менять направление движения и заметно нервничал", - рассказывает патрульная полиция.

Во время поверхностной проверки, стражи порядка обнаружили у 29-летнего местного жителя емкости с веществами и оборудование, похожее на то, которое используют для изготовления наркотических средств. 
 

"Две бутылки с прозрачным веществом, по словам последнего там находится кислота, стеклянную колбу, шланг, лейку, а также полиэтиленовый пакет с фольговыми свертками", - говорят правоохранители.




Второй случай произошел около 3 часов ночи на проспекте Мира. За нарушение правил дорожного движения инспекторы остановили автомобиль Daewoo Lanos.
 

"Проверив водителя по имеющимся базами, патрульные установили, что 39-летний житель Житомира имел проблемы с законом в сфере оборота наркотиков. При поверхностной проверке водителя, автомобиля и пассажирки 1988 г.р., у последней обнаружен полиэтиленовый зиппакетик с порошкообразным веществом белого цвета, внешне похожим на наркотическое", - отмечают правоохранители.




В третьем случае патрульные остановили водителя, который не только имел при себе вещества, вероятно, наркотического происхождения, но и сам находился с признаками наркотического опьянения.
 

"Около 23 часов на проспекте Мира экипаж патрульных заметил автомобиль Citroën Xantia, водитель которого нарушил ПДД. Во время разговора с 26-летним водителем, патрульные заметили, что он имеет характерные признаки наркотического опьянения. От прохождения освидетельствования у врача-нарколога, водитель отказался в присутствии двух свидетелей. Поскольку поведение водителя было подозрительным, согласно ст. 34 закона Украины "О Национальной полиции" патрульные осуществили поверхностную проверку транспортного средства в результате которой в салоне автомобиля обнаружили розовое порошкообразное вещество, вероятно наркотического происхождения", - информирует патрульная полиция Житомирской области.




На водителя составлен протокол за отказ от прохождения освидетельствования на состояние опьянения и вынесено постановление за нарушение правил дорожного движения.

Все вещи изъяты в присутствии понятых и направлены на экспертизу. Незаконное хранение наркотических веществ предусматривает уголовную ответственность в виде лишения свободы сроком до 3 лет.
Тэги: Богуния, наркотики, полиция
Комментариев: 5
ZVEZDA
1 Житомирянин (ZVEZDA)   • 17:38:15, Вчера [Материал]
+3

У нас все місто в рекламі сайта наркотиків.
bda
2 ДДД (bda)   • 19:26:24, Вчера [Материал]
+1

Заголовок: "На Богунии в течение ночи полисмены задержали троих житомирян с наркотиками"
Из статьи: "обнаружен полиэтиленовый зиппакетик с порошкообразным веществом белого цвета, внешне похожим на наркотическое" и т.д.
Вопрос: задержали, точно, с наркотиками?
google
3 Гугиль (google)   • 22:11:48, Вчера [Материал]
+3

та скоро все пацаны в Житомире начнут .... от такой политики партии...кто смог и хотел уехал...а кто остался (молодежь)... шагает на дно.....может ты и нормальный пацан, но тебя всегда будут провоцировать и втягивать плохие пацаны в свою компанию...ужасающее будущее Украины..скоро выйти на лестничную площадку будет страшно потому что соседу-нарику нужны будут деньги на дозу...а за дозу он на многое способен....
pushistik13
4 Пушистик (pushistik13)   • 22:30:28, Вчера [Материал]
+1

траву скоро разрешат
феновые вымрут
и наступит нирвана.....
Sams2
5 Семенюк Александр (Sams2)   • 00:05:38, Сегодня [Материал]
+1

Поверхностная проверка - это что за хрень такая?
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