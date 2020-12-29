На Богунии в течение ночи полисмены задержали троих житомирян с наркотиками. ФОТО

В течение одной ночи в Житомире на Богунии патрульные задержали трех жителей, которые имели при себе наркотики. Кроме того, один из них переносил оборудование для изготовления наркотических средств. Об этом сообщили в патрульной полиции
Житомирской области.
"Около 2 часов ночи, во время патрулирования улицы Мира, инспекторы обратили внимание на подозрительного мужчину. Заметив патрульных, парень начал менять направление движения и заметно нервничал"
, - рассказывает патрульная полиция.
Во время поверхностной проверки, стражи порядка обнаружили у 29-летнего местного жителя емкости с веществами и оборудование, похожее на то, которое используют для изготовления наркотических средств.
"Две бутылки с прозрачным веществом, по словам последнего там находится кислота, стеклянную колбу, шланг, лейку, а также полиэтиленовый пакет с фольговыми свертками", - говорят правоохранители.
Второй случай произошел около 3 часов ночи на проспекте Мира. За нарушение правил дорожного движения инспекторы остановили автомобиль Daewoo Lanos.
"Проверив водителя по имеющимся базами, патрульные установили, что 39-летний житель Житомира имел проблемы с законом в сфере оборота наркотиков. При поверхностной проверке водителя, автомобиля и пассажирки 1988 г.р., у последней обнаружен полиэтиленовый зиппакетик с порошкообразным веществом белого цвета, внешне похожим на наркотическое", - отмечают правоохранители.
В третьем случае патрульные остановили водителя, который не только имел при себе вещества, вероятно, наркотического происхождения, но и сам находился с признаками наркотического опьянения.
"Около 23 часов на проспекте Мира экипаж патрульных заметил автомобиль Citroën Xantia, водитель которого нарушил ПДД. Во время разговора с 26-летним водителем, патрульные заметили, что он имеет характерные признаки наркотического опьянения. От прохождения освидетельствования у врача-нарколога, водитель отказался в присутствии двух свидетелей. Поскольку поведение водителя было подозрительным, согласно ст. 34 закона Украины "О Национальной полиции" патрульные осуществили поверхностную проверку транспортного средства в результате которой в салоне автомобиля обнаружили розовое порошкообразное вещество, вероятно наркотического происхождения", - информирует патрульная полиция Житомирской области.
На водителя составлен протокол за отказ от прохождения освидетельствования на состояние опьянения и вынесено постановление за нарушение правил дорожного движения.
Все вещи изъяты в присутствии понятых и направлены на экспертизу. Незаконное хранение наркотических веществ предусматривает уголовную ответственность в виде лишения свободы сроком до 3 лет.
Из статьи: "обнаружен полиэтиленовый зиппакетик с порошкообразным веществом белого цвета, внешне похожим на наркотическое" и т.д.
Вопрос: задержали, точно, с наркотиками?
феновые вымрут
и наступит нирвана.....