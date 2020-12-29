На Богунии в течение ночи полисмены задержали троих житомирян с наркотиками. ФОТО

"Две бутылки с прозрачным веществом, по словам последнего там находится кислота, стеклянную колбу, шланг, лейку, а также полиэтиленовый пакет с фольговыми свертками", - говорят правоохранители.

"Проверив водителя по имеющимся базами, патрульные установили, что 39-летний житель Житомира имел проблемы с законом в сфере оборота наркотиков. При поверхностной проверке водителя, автомобиля и пассажирки 1988 г.р., у последней обнаружен полиэтиленовый зиппакетик с порошкообразным веществом белого цвета, внешне похожим на наркотическое", - отмечают правоохранители.

"Около 23 часов на проспекте Мира экипаж патрульных заметил автомобиль Citroën Xantia, водитель которого нарушил ПДД. Во время разговора с 26-летним водителем, патрульные заметили, что он имеет характерные признаки наркотического опьянения. От прохождения освидетельствования у врача-нарколога, водитель отказался в присутствии двух свидетелей. Поскольку поведение водителя было подозрительным, согласно ст. 34 закона Украины "О Национальной полиции" патрульные осуществили поверхностную проверку транспортного средства в результате которой в салоне автомобиля обнаружили розовое порошкообразное вещество, вероятно наркотического происхождения", - информирует патрульная полиция Житомирской области.