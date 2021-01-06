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Главная » Новости » Житомир » Житомирская область » 2021 » Январь » 6 » 15:40:36

Бойцовская собака набросилась на пожилую женщину: пострадавшую госпитализировали

Вчера, 16:04:22 1059 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Бойцовская собака набросилась на пожилую женщину: пострадавшую госпитализировали

 В Новоград-Волынском Житомирской области американский стафордшир-терьер набросился на пенсионерку. В результате женщину с переломом руки госпитализировали. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Житомирской области.

71-летнюю жительницу райцентра на улице покусал пес, который выбежал из частного домовладения, когда та шла мимо. Собака схватила ее за руку и начал кусать. Пенсионерку спас мужчина, который жил по соседству. Он отозвал собаку и загнал её во двор.

У женщины врачи диагностировали открытый перелом локтевой кости. Пострадавшая также написала заявление в полицию.
 

"По этому факту следователи открыли уголовное производство по признакам правонарушения, предусмотренного ст. 128 (Неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Продолжается установление всех обстоятельств", - рассказали в полиции.


37-летний владелец бойцовой собаки рассказал полицейским, что узнал о нападении от соседа, но убежден, что закрывал в тот день калитку. Как пес мог выбежать, объяснить не смог.

Владельцу животного может грозить наказание - ограничение свободы сроком до 2 лет.
Тэги: собака, нападение, Житомирщина
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