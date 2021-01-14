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Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2021 » Январь » 14 » 11:12:12

На нелегальной АЗС в Житомирской области провели обыски: изъяли более 12 тонн дизеля

Вчера, 11:39:12 882 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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На нелегальной АЗС в Житомирской области провели обыски: изъяли более 12 тонн дизеля

 Предприятие в Бердичевском районе занималось незаконной продажей топлива. Во время обысков правоохранители изъяли более 12 тонн "дизеля". Об этом "Журналу Житомира" сообщили в Житомирской областной прокуратуре.
 

"По данным следствия, должностные лица предприятия, в Бердичевском районе, в течение 2020 года организовали незаконное хранение, транспортировку с целью сбыта и сбыт незаконно изготовленного дизельного топлива", - информирует ведомство.


13 января на территории предприятия, где изготовлялось, сохранялось и реализовывалось через автозаправочную колонку некачественное топливо, проведен санкционированный обыск.


 

"По результатам обыска обнаружены и изъяты емкость с более 12,5 тоннами фальсифицированного дизельного топлива, по предварительным подсчетам, стоимостью почти 300 тыс. грн", - отмечает прокуратура.


В настоящее время решается вопрос о наложении ареста на изъятые горюче-смазочные материалы и проведении соответствующих экспертиз.
Тэги: Топливо, Дизель, Житомирщина
Комментариев: 1
pushistik13
1 Пушистик (pushistik13)   • 13:18:03, Вчера [Материал]
+1

пишите правильно
не изъяли, а украли
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