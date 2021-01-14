На нелегальной АЗС в Житомирской области провели обыски: изъяли более 12 тонн дизеля

Предприятие в Бердичевском районе занималось незаконной продажей топлива. Во время обысков правоохранители изъяли более 12 тонн "дизеля". Об этом "Журналу Житомира
" сообщили в Житомирской областной прокуратуре.
"По данным следствия, должностные лица предприятия, в Бердичевском районе, в течение 2020 года организовали незаконное хранение, транспортировку с целью сбыта и сбыт незаконно изготовленного дизельного топлива", - информирует ведомство.
13 января на территории предприятия, где изготовлялось, сохранялось и реализовывалось через автозаправочную колонку некачественное топливо, проведен санкционированный обыск.
"По результатам обыска обнаружены и изъяты емкость с более 12,5 тоннами фальсифицированного дизельного топлива, по предварительным подсчетам, стоимостью почти 300 тыс. грн", - отмечает прокуратура.
В настоящее время решается вопрос о наложении ареста на изъятые горюче-смазочные материалы и проведении соответствующих экспертиз.
не изъяли, а украли