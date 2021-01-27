Верховная Рада приняла закон о референдуме: что нужно знать

Народные депутаты во втором чтении и в целом приняли законопроект №3612 о народовластии через всеукраинский референдум.
За этот проект закона проголосовали 255 парламентариев, 58 нажали кнопку «против», еще 40 воздержались, информирует «Громадське
».
Теперь этот закон еще должен подписать глава Верховной Рады Дмитрий Разумков и президент Украины Владимир Зеленский.
Что могут выносить на референдум, а что — нет?
Согласно закону, предметом всеукраинского референдума могут быть вопросы:
- об утверждении закона о внесении изменений в разделы I, III, XIII Конституции Украины;
- общегосударственного значения;
- об изменении территории Украины;
- о прекращении действия закона Украины или отдельных его положений.
В то же время на референдум не могут выносить вопросы:
- противоречащие положениям Конституции, общепризнанным принципам и нормам международного права, закрепленным, в первую очередь, Всеобщей декларацией прав человека, Конвенцией о защите прав человека и основных свобод, протоколами к ней;
- отменяющие или ограничивающие конституционные права и свободы человека и гражданина и гарантии их реализации;
- направленные на ликвидацию независимости Украины, нарушение государственного суверенитета, территориальной целостности Украины, создание угрозы национальной безопасности Украины, разжигание межэтнической, расовой, религиозной вражды;
- вопросы о налогах, бюджете и амнистии;
- переданные Конституцией Украины и законами Украины в ведение органов правопорядка, прокуратуры или суда.
Обязательность результатов референдума
На всеукраинский референдум может выноситься только один вопрос. Результаты народного волеизъявления на всеукраинском референдуме являются обязательными для рассмотрения и принятия решений в порядке, определенном Конституцией и законами Украины.
А вот новый референдум по вопросам, ранее поддержанным на референдуме, может быть проведен не ранее чем через три года со дня объявления результатов соответствующего всеукраинского референдума.
Кто может участвовать в референдуме?
Право голоса на всеукраинском референдуме имеют граждане Украины, которым в день голосования исполнилось 18 лет и которые не признаны недееспособными.
Референдум по нормам похож на выборы: граждане подают бюллетень на бумажном носителе или с помощью электронного голосования.
Что говорят недовольные депутаты и удовлетворенные эксперты?
Критиком закона в этой редакции выступила, в частности, лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко. По ее словам, этот закон не соответствует Конституции Украины.
«Провести референдум по этому закону люди не смогут никогда. Это нереалистично по процедурам, прописанным в документе. Не говоря уже о том, что этот законопроект — антиконституционный от начала и до конца. Наша команда внесла более 300 правок, чтобы дать гражданам возможность на реализацию своего конституционного права, но, к сожалению, большинство этих правок не учтено», — убеждает Тимошенко.
Также закон раскритиковала депутат от «Европейской солидарности» Виктория Сюмар. По ее словам, основная проблема — в возможности граждан изменить любой закон.
«Этот законопроект призван сделать так, чтобы "слуги" могли получить полную власть путем манипуляций. Угроза Закона в том, что референдумом можно заменить законодательный орган. Можно таким референдумом изменить любой закон. Можно принять закон. Зачем тогда парламент?»
, — подчеркнула парламентарий.
Руководитель проектов по конституционному праву в «Центре политико-правовых реформ» Юлия Кириченко сказала в комментарии, что принятый закон о всеукраинском референдуме «соответствует демократическим стандартам».
«Этот закон действительно соответствует европейским стандартам проведения референдумов. В нем указаны нормы об электронном голосовании, но они не действуют. Было решено прописать их, а в переходных положениях написать, что это требует принятия отдельного закона об электронном голосовании. Он будет регулировать электронное голосование как на выборах, так и на референдумах», — пояснила она.
По ее словам, члены рабочей группы и ЦИК согласились, что Украина сейчас не способна обеспечить проведение тайного электронного голосования. Собственно, его этот закон не предусматривает. Прописано, что оно возможно, но эти нормы не будут действовать.
«Угрозы на сегодня нет, не надо принимать закон об электронном голосовании, пока мы не можем обеспечить тайное электронное голосование и предотвратить возможное вмешательство недобропорядочных сторон в процесс голосования. Все остальное там — довольно хорошо»
, — добавила она.