Украинцам будут платить по две пенсии: сколько получат и какие есть угрозы

В Украине готовят новую реформу: гражданам будут платить по две пенсии, а часть зарплаты заберут в специальный фонд. "Слуги народа" настроены решительно, а в Кабмине даже обещают, что новшество примут уже в этом году. Хотя единого мнения о том, пойдет это на пользу или же приведет Пенсионный фонд к окончательному банкротству, нет. О том, какие изменения готовят украинцам.

Насколько вырастут пенсии?

В чем суть:

часть зарплаты (около 4%) будут забирать на специальный счет;

при выходе на пенсию с личного счета будут ежемесячно платить вторую пенсию;

деньгами будет управлять специальный фонд, его задача – приумножить сбережения и покрыть рост цен.



Как утверждает глава Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Тимур Хромаев, в идеале, выходя на пенсию, вы получите минимум на 40% больше, чем вложили. При минимальной зарплате – это 141 120 грн, при средней – 281 400 грн. Если разбить эти выплаты на период с 60 до 80 лет, на месяц получается минимум 653 грн дополнительно, или 1300 грн при средней зарплате. Не много, но и тут не спешите радоваться.

"В итоге люди получат столько же, сколько бы получили и без накопительной системы, И это еще в лучшем случае, – утверждает ведущий научный сотрудник Института демографии и социальных исследований имени М.В. Птухи НАН Украины Лидия Ткаченко. – ПФУ недополучит денег, значит, не сможет повышать пенсии на столько, как должен изначально. К тому же НПФ нужно грамотно инвестировать полученные деньги, чтобы их не съела инфляция и чтобы они перекрыли административные расходы. Ведь накопительная система дорогая в администрировании".

Куда вложат деньги?

Сейчас в Украине сложно вкладывать деньги в акции на длительную перспективу. Экономическая ситуация нестабильна, нет гарантии, что через 20 лет та или иная компания не объявит о банкротстве и вы не потеряете все. Кроме того, у нас нет фондовой биржи. Поэтому велика вероятность того, что Фонд будет покупать облигации внутреннего займа. А если экономика страны падет – все накопленные пенсии просто пропадут.

"Деньги от продажи ОВГЗ получит Минфин и будет гасить ими долги, в первую очередь внешние, – рассказывает экс-министр социальной политики Андрей Рева. – Таким образом, долги будут нарастать, и в какой-то момент все может закончиться дефолтом. Деньги по облигациям не выплатят, а значит, люди останутся без накоплений".



Но Хромаев уверяет – ныне они активно реформируют всю финансовую систему страны, и создание фондовой биржи позволит накопительной системе эффективно работать.

"Сравнивать будущую систему с текущими инвестиционными возможностями – некорректно. Идут существенные реформы финансового сектора, чтобы мы имели инструменты и посредников в этой сфере. Изменения предусматривают формирование более стойкого финансового рынка, появление полноценных финансовых инструментов. Нельзя создать фондовый рынок без людей, которые будут в него инвестировать и наоборот. Это все происходит параллельно и призвано работать в единой системе", – подытожил Хромаев.

Можно ли потерять все?

Если человек делал взносы на основную пенсию, но не дожил до выхода на пенсию – все деньги, которые он отчислял, остаются у государства. С накопительными фондами ситуация другая –вложенные деньги в непредвиденной ситуации выплатят наследникам. Однако у пенсионных фондов также есть риски, и вы можете остаться без сбережений. НПФ может существенно обесценить свои активы или вообще потерять их (как недавно случилось с НПФ банка "Аркада").

По словам президента инвестиционной группы "Универ" Тараса Козака, сейчас работает сложная система контроля над всеми НПФ. Сам Пенсионный фонд не имеет даже директора, им руководят несколько организаций: наблюдательный совет Пенсионного фонда (который принимает решения), компания по управлению активами (размещает активы в доходные инструменты), администратор фонда (проводит коммуникацию с вкладчиками), банк-хранитель (где находятся активы фонда), аудитор фонда (осуществляет надзор за всеми) и Комиссия по ценным бумагам (контролирует законность действий всех членов структуры). Такая многоуровневая система управления должна уберечь НПФ от злоупотреблений.

"Пенсионный фонд банка "Аркада" имел особый статус. Там не было столько наблюдателей, – рассказывает Козак. – Такой же статус имел самый большой в Украине Корпоративный негосударственный пенсионный фонд НБУ. От этого он тоже пострадал. В 2014-м, после изменения команды в НБУ, оказалось, что фонд потерял значительную часть своего капитала, ведь вкладывал в сомнительные вещи. Сейчас особых условий нету, НПФ серьезно контролируются. Но выбирая фонд, нужно смотреть на его имидж: надежная ли компания управляет активами, насколько банк-хранитель дорожит своей репутацией, насколько там работают опытные и публичные люди".

Что будет с обычными пенсиями?

Государственный пенсионный фонд переживает нелегкие времена. Налоговых отчислений работающих украинцев и так не хватает, чтобы заплатить пенсии неработающим. ПФУ традиционно – один из самых больших статей расходов госбюджета. А сейчас его хотят лишить еще и 2% ЕСВ. Сможет ли он вообще удержаться на плаву?

"ПФУ теряет не так много, – уверяет Козак. – У него и так большой дефицит. Минус 2% на общем фоне – это несущественно. К тому же, не факт, что деньги потеряет именно ПФУ. У нас есть еще Фонд по временной безработице и Фонд социального страхования по временной потере трудоспособности. Деньги могут забрать у них".



Полностью отойти от солидарной пенсионной системы в ближайшей перспективе невозможно. Ведь имеется определенная доля граждан, которые не работают или работают неофициально. Оставить их совсем без пенсий государство не может. Потому часть граждан в любом случае должна получать пенсии по солидарной системе, которые все равно пока будут финансировать другие налогоплательщики. "Это будет небольшая часть граждан и их поддержка составит уровень прожиточного минимума", – резюмирует Хромаев.

В развитых экономических странах Западной Европы и США накопительная пенсионная система действительно приносит огромный доход. Но вот в Восточной Европе она показала себя не очень эффективно. Фонды терпят убытки, потому такие страны, как Венгрия, Чехия и Польша, приняли решение полностью вернуться к солидарной системе.

Добавим, чтобы откладывать много денег на пенсию, нужно много зарабатывать, а этим может похвастаться лишь небольшой процент граждан. Потому даже при обязательной накопительной системе украинцы будут больше надеяться на выплаты от государства.

Елена Бережнюк, obozrevatel.com.