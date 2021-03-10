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Главная » Новости » Житомир » Экономика » 2021 » Март » 10 » 08:39:27

В Украине анонсировали рост пенсий до с 3500 до 7000 гривен

Сегодня, 01:57:27 1119 6 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Украине анонсировали рост пенсий до с 3500 до 7000 гривен

 Министр соцполитики Марина Лазебная анонсировала рост пенсий в Украине до 7 тысяч гривен. Для этого министерство разработало специальную систему. Об этом вчера говорилось на совещании у президента Владимира Зеленского, передает Офис президента.

По словам Лазебной, разработанная министерством система предполагает, что дефицит Пенсионного фонда не будет расти и это позволит увеличить размер пенсий в 1,5-3 раза.

"Средняя пенсия вырастет с 3500 до 7000 гривен. Пенсионные средства, накопленные за трудовую жизнь, будут переходить по наследству. Хорошо, если у человека наконец-то появится возможность иметь альтернативные источники получения пенсионных выплат", - сказала она.

Индексация пенсий

Напомним, плановую индексацию пенсий с 1 марта 2021 года провели для 9,76 млн пенсионеров. Из перерасчитанных размер пенсий повышены для 7,91 млн пенсионеров.

По данным ПФУ, прибавку получили:

  • до 100 гривен включительно - 46,3% пенсионеров,
  • от 100 гривен до 400 гривен - 31,8%,
  • от 400 гривен до 500 гривен - 7,6%,
  • от 500 гривен до 700 грн - 7,0%,
  • от 700 гривен до 1000 гривен - 4,0%,
  • более 1000 гривен - 3,3%.

Индексация пенсий: половина украинцев получили минимальный размер прибавки

Средний размер пенсии

Плановую индексацию пенсий в 2021 году провели с коэффициентом 1,11. Минимальный размер повышения установлен на уровне 100 гривен. В случае, когда размер повышения не достигает 100 гривен, устанавливается ежемесячная доплата к пенсии.

По состоянию на 1 января 2021 года в Украине насчитывалось 11 130 954 пенсионеров. Средний размер выплаты составлял 3 507,51 гривен.

По данным ПФУ, средние выплаты составляли:

  • пенсии по возрасту - 8 330 485 человек, средняя пенсия - 3 538,97 гривен,
  • по инвалидности - 1 426 553 человек, средняя пенсия - 2 679,45 гривен,
  • в связи с потерей кормильца - 531 849 человек, средняя пенсия - 3 012,50 гривен,
  • за выслугу лет - 214 304 человек, средняя пенсия - 3 205,53 гривен,
  • социальные пенсии - 72 843 человек, средняя пенсия - 1 786,06 гривен,
  • пожизненное денежное содержание судей - 3 538 человек, средняя пенсия - 67 961,39 гривен
  • пенсии военнослужащих получали 551 382 человек, средняя пенсия 5 583,21 гривен
 

Компенсации пенсионерам отложили на конец года

Добавим, что правительство решил отложить начало выплат пенсионерам от 75 до 80 лет компенсации по 400 гривен с 1 июля на 1 октября 2021 года. Соответствующее решение было принято на внеочередном заседании правительства 22 февраля 2021 года.

Кроме того, отменяется норма, согласно которой начиная с 1 марта 2022 года размеры ежемесячной компенсационной выплаты будут увеличиваться на соответствующий коэффициент.

Постановлением также устанавливается порядок перерасчет пенсий с 1 марта 2021 года. Ежегодная индексация производится с применением коэффициента увеличения показателя средней заработной платы, учитывается для исчисления пенсии, в размере 1,11. В случае, когда размер повышения не достигает 100 гривен, устанавливается ежемесячная доплата к пенсии.

Как сообщало РБК-Украина, в бюджете Пенсионного фонда на 2021 год предусмотрены средства на компенсационные выплаты лицам, которым исполнилось 80 лет и старше 75 лет. Бюджет ПФУ утвержденный Кабинетом министров.

Тэги: пенсионеры, финансы, кабмин, пенсии
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Комментариев: 5
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1 Name Surname (viewer)   • 08:50:04, Сегодня [Материал]

Про преспективи пенсійної системи:
"По данным Пенсионного фонда Украины в стране было 11,3 миллиона пенсионеров по состоянию на конец 2019 года
По данным службы занятости в Украине в конце 2019 года было 10 914 573 плательщика ЕСВ. А по состоянию на апрель таких осталось 10 359 697.
То есть пенсионеров сегодня УЖЕ больше, чем тех, кто осуществляет платежи ЕСВ. То есть 1 работник УЖЕ содержит более чем 1 пенсионера."
https://www.facebook.com/Ihar.Tyshkevich/posts/3074493639324867
starix
2 max starkov (starix)   • 09:45:34, Сегодня [Материал]

пенсионный фонд пополняется не только из ЕСВ. НДС там тоже присутствует, из него создается страховой фонд на случай дефицита бюджета. А если пенсионный нуждается в дофинансировании - лезут именно в бюджет.
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5 Name Surname (viewer)   • 12:17:29, Сегодня [Материал]

Абсолютно вірно, пенсійнйи фонд у нас дефіцітний.
Те що пенсійну систему чекає колапс вже відкрито говорять:
"Співвідношення (працюючих і пенсіонерів – ред.) буде один до двох. І що це означає?... Тобто, ми не зможемо платити пенсії майбутнім пенсіонерам через років п'ятнадцять. Це – звичайна математика, економічна демографія»"
(Прем'є́р-міністр України Денис Шмигаль)
https://www.radiosvoboda.org/a/pensiynyy-kolaps-v-ukrayini-mozhe-nastaty-vzhe-za-kil%CA%B9ka-rokiv---ekspert/30877433.html
pushistik13
4 Пушистик (pushistik13)   • 10:08:26, Сегодня [Материал]

Ихар бред несёт.
Работники перечисляют все поборы в общий котёл. А дальше повара решают, кого из этого котла кормить и насколько сытно.
Коэффициент пенсионной нагрузки на Украине - 22%
для справки в Польше - 65%, в РФ - 18%, в Албании - 95%
RaID
3 Сергій (RaID)   • 10:08:15, Сегодня [Материал]

Не розібрався з статті, це буде до того як вчителі будуть отримувати по 4к уо чи після?
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