В Украине анонсировали рост пенсий до с 3500 до 7000 гривен

Индексация пенсий





Министр соцполитики Марина Лазебная анонсировала рост пенсий в Украине до 7 тысяч гривен. Для этого министерство разработало специальную систему. Об этом вчера говорилось на совещании у президента Владимира Зеленского, передает Офис президента.По словам Лазебной, разработанная министерством система предполагает, что дефицит Пенсионного фонда не будет расти и это позволит увеличить размер пенсий в 1,5-3 раза."Средняя пенсия вырастет с 3500 до 7000 гривен. Пенсионные средства, накопленные за трудовую жизнь, будут переходить по наследству. Хорошо, если у человека наконец-то появится возможность иметь альтернативные источники получения пенсионных выплат", - сказала она.

Напомним, плановую индексацию пенсий с 1 марта 2021 года провели для 9,76 млн пенсионеров. Из перерасчитанных размер пенсий повышены для 7,91 млн пенсионеров.

По данным ПФУ, прибавку получили:

до 100 гривен включительно - 46,3% пенсионеров,

от 100 гривен до 400 гривен - 31,8%,

от 400 гривен до 500 гривен - 7,6%,

от 500 гривен до 700 грн - 7,0%,

от 700 гривен до 1000 гривен - 4,0%,

более 1000 гривен - 3,3%.

Средний размер пенсии

Плановую индексацию пенсий в 2021 году провели с коэффициентом 1,11. Минимальный размер повышения установлен на уровне 100 гривен. В случае, когда размер повышения не достигает 100 гривен, устанавливается ежемесячная доплата к пенсии.

По состоянию на 1 января 2021 года в Украине насчитывалось 11 130 954 пенсионеров. Средний размер выплаты составлял 3 507,51 гривен.

По данным ПФУ, средние выплаты составляли:

пенсии по возрасту - 8 330 485 человек, средняя пенсия - 3 538,97 гривен,

по инвалидности - 1 426 553 человек, средняя пенсия - 2 679,45 гривен,

в связи с потерей кормильца - 531 849 человек, средняя пенсия - 3 012,50 гривен,

за выслугу лет - 214 304 человек, средняя пенсия - 3 205,53 гривен,

социальные пенсии - 72 843 человек, средняя пенсия - 1 786,06 гривен,

пожизненное денежное содержание судей - 3 538 человек, средняя пенсия - 67 961,39 гривен

пенсии военнослужащих получали 551 382 человек, средняя пенсия 5 583,21 гривен

Компенсации пенсионерам отложили на конец года

Добавим, что правительство решил отложить начало выплат пенсионерам от 75 до 80 лет компенсации по 400 гривен с 1 июля на 1 октября 2021 года. Соответствующее решение было принято на внеочередном заседании правительства 22 февраля 2021 года.

Кроме того, отменяется норма, согласно которой начиная с 1 марта 2022 года размеры ежемесячной компенсационной выплаты будут увеличиваться на соответствующий коэффициент.

Постановлением также устанавливается порядок перерасчет пенсий с 1 марта 2021 года. Ежегодная индексация производится с применением коэффициента увеличения показателя средней заработной платы, учитывается для исчисления пенсии, в размере 1,11. В случае, когда размер повышения не достигает 100 гривен, устанавливается ежемесячная доплата к пенсии.

Как сообщало РБК-Украина, в бюджете Пенсионного фонда на 2021 год предусмотрены средства на компенсационные выплаты лицам, которым исполнилось 80 лет и старше 75 лет. Бюджет ПФУ утвержденный Кабинетом министров.