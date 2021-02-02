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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2021 » Февраль » 2 » 12:27:35

Сколько житомирян болеют коронавирусом: официальная статистика на 2 февраля

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Сколько житомирян болеют коронавирусом: официальная статистика на 2 февраля

 В Житомирской области по состоянию на 2 февраля выявлено 2 606 активных больных COVID-19. Об этом «Журналу Житомира» сообщает Житомирский областной центр общественного здоровья.

Больше всего больных в Житомире (706 человек), Бердичевском (239 человек) и Новоград-Волынском районах (331 человек).

За минувшие сутки в Житомирской области подтверждены 14 новых случаев. С начала года всего в области подтверждено 44 649 случаев, из них выздоровели 41 293 человека (166 за последние сутки).

С начала пандемии коронавирус унес жизни 750 жителей Житомирской области.

В больницах первой волны больными COVID-19 и пациентами с подозрением на инфицирование заняты 24,2% коек. 
 

Статистика на 2 февраля


Тэги: Житомирская область, статистика, коронавирус
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