Сколько житомирян болеют коронавирусом: официальная статистика на 2 февраля

В Житомирской области по состоянию на 2 февраля выявлено 2 606 активных больных COVID-19. Об этом «Журналу Житомира
» сообщает Житомирский областной центр общественного здоровья
.
Больше всего больных в Житомире (706 человек), Бердичевском (239 человек) и Новоград-Волынском районах (331 человек).
За минувшие сутки в Житомирской области подтверждены 14 новых случаев. С начала года всего в области подтверждено 44 649 случаев, из них выздоровели 41 293 человека (166 за последние сутки).
С начала пандемии коронавирус унес жизни 750 жителей Житомирской области.
В больницах первой волны больными COVID-19 и пациентами с подозрением на инфицирование заняты 24,2% коек.
Статистика на 2 февраля