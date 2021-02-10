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Главная » Новости » Житомир » Экономика » 2021 » Февраль » 10 » 08:33:54

В Житомирской области запустили в работу биоТЭС стоимостью 10 млн евро. ФОТО

Сегодня, 22:51:54 1200 3 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомирской области запустили в работу биоТЭС стоимостью 10 млн евро. ФОТО

 В городе Овруч Житомирской области группа компаний "Укртепло" ввела в эксплуатацию Полесскую теплоэлектростанцию. На строительство ТЭС мощностью 5,9 МВт потратили более 10 млн евро.

Как сообщает пресс-служба Биоэнергетической ассоциации Украины (БАУ), построенная станция способна обеспечить бесперебойную подачу электроэнергии в период пиковых нагрузок и сможет отпускать в энергосеть более 40 млн кВт-ч электроэнергии ежегодно.

Станция является климатически нейтральной и работает на биомассе - остатках древесины от деревообрабатывающей промышленности, санитарной очистки лесов и энергетической ивы, которая выращивается рядом с ТЭС.
 

"Полесская ТЭС вместе с плантациями энергетической ивы образует зеленый энергетический кластер - полный цикл от выращивания топлива к производству электроэнергии. К тому же, группа компаний "Укртепло" планирует расширять площадь энергетической ивы рядом с ТЭС (сейчас она составляет 12 га), чтобы увеличить объем собственного сырья", - информирует БАУ.


На самой Полесской ТЭС создано 50 рабочих мест и еще 200-300 рабочих мест - в сфере заготовки и доставки трески древесины. 











Фото: БАУ
Тэги: электроэнергия, ТЭС, Житомирщина, биотопливо
Комментариев: 3
Stoics
1 Вольдемар (Stoics)   • 08:42:35, Сегодня [Материал]
+1

внушает "работает на биомассе - остатках древесины от деревообрабатывающей промышленности, санитарной очистки лесов и энергетической ивы". даже не сомневаюсь, что 99% будет именно "очистка лесов". причем даже ежу понятно, что чернобыльских и неконтролируемо.... так что ждем новых пожаров в чернобыльской зоне?
den2016
2 Деня (den2016)   • 10:22:04, Сегодня [Материал]
0

Опять "зрада"?
pushistik13
3 Пушистик (pushistik13)   • 12:05:51, Сегодня [Материал]
0

40 лямов електричества по зелёному тарифу это прекрасно
рагули оплатят.....
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