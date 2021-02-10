В Житомирской области запустили в работу биоТЭС стоимостью 10 млн евро. ФОТО

В городе Овруч Житомирской области группа компаний "Укртепло" ввела в эксплуатацию Полесскую теплоэлектростанцию. На строительство ТЭС мощностью 5,9 МВт потратили более 10 млн евро.
Как сообщает пресс-служба Биоэнергетической ассоциации Украины (БАУ)
, построенная станция способна обеспечить бесперебойную подачу электроэнергии в период пиковых нагрузок и сможет отпускать в энергосеть более 40 млн кВт-ч электроэнергии ежегодно.
Станция является климатически нейтральной и работает на биомассе - остатках древесины от деревообрабатывающей промышленности, санитарной очистки лесов и энергетической ивы, которая выращивается рядом с ТЭС.
"Полесская ТЭС вместе с плантациями энергетической ивы образует зеленый энергетический кластер - полный цикл от выращивания топлива к производству электроэнергии. К тому же, группа компаний "Укртепло" планирует расширять площадь энергетической ивы рядом с ТЭС (сейчас она составляет 12 га), чтобы увеличить объем собственного сырья", - информирует БАУ.
На самой Полесской ТЭС создано 50 рабочих мест и еще 200-300 рабочих мест - в сфере заготовки и доставки трески древесины.
Фото: БАУ
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