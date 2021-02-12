Компания Розенблатов подала в суд на департамент Житомирского горсовета

"Ну что же, судя по всему сказка заканчивается и у детей уже не будет где погонять мяч, погонять по полю, или просто позапускать самолетики. Розенблат подал в суд на городской совет из-за отказа выдавать ему разрешения на начало скандального строительства ... Этот факт еще раз подчеркивает его пренебрежение к простым людям", - говорится в заявлении местных жителей, которое опубликовано в группе "Зупинимо незаконне будівництво".