Компания Розенблатов подала в суд на департамент Житомирского горсовета

Компания "Фаворит ОПТ" подала в суд иск на Департамент градостроительства и земельных отношений Житомирского городского совета.
Как сообщает информационное издание "Факти Житомира
", дело касается уже известного в Житомире скандального строительства во дворе многоэтажек по ул. Героев Десантников ("ЖК Триумф").
Согласно материалам
административного дела "Фаворит ОПТ" просит:
- признать отказ Департамента в предоставлении градостроительных условий и ограничений, - противоправным;
- обязать Департамент выдать градостроительные условия и ограничения для проектирования объекта строительства: "Новое строительство на арендованном земельном участке многоквартирных жилых домов с объектами социально-общественного назначения по адресу: г. Житомир, ул. Героев Десантников, 25-а, 27-а".
Подготовительное заседание по делу назначено на 16 февраля в Житомирском окружном административном суде.
Скриншот из реестра судебных решений
Жители домов, во дворе которых хотят построить ЖК просят всех неравнодушных людей прийти на это судебное заседание.
"Ну что же, судя по всему сказка заканчивается и у детей уже не будет где погонять мяч, погонять по полю, или просто позапускать самолетики. Розенблат подал в суд на городской совет из-за отказа выдавать ему разрешения на начало скандального строительства ... Этот факт еще раз подчеркивает его пренебрежение к простым людям", - говорится в заявлении местных жителей, которое опубликовано в группе "Зупинимо незаконне будівництво".
Предыстория
В Житомире между домами по улице Героев Десантников планируют построить новый жилой комплекс. Местные жители против
и убеждены - строительство здесь невозможно, окружающие дома стоят на плавунах и по-тихонько сползают в пропасть.
Застройщиком является компания "Фаворит ОПТ
". Владельцы компании – сестра и жена бывшего нардепа Борислава Розенблата.
21 декабря Розенблат пришел на общественные слушания и заявил жителям улицы Героев Десантников и заявил, что участок между домами под застройку он уже купил и мнение горожан никак не повлияет на строительство
.
Рендер ЖК "Триумф"