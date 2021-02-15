Журнал Житомир инфо

УКР | РУС        Сегодня: Понедельник, 15.02.2021    20:28:30
|
Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2021 » Февраль » 15 » 10:31:30

В Житомире мужчина украл батарею из подъезда: хотел «нагреться» на металлоломе

Сегодня, 10:39:30 1339 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
Выдели слово мышкой
и нажми Ctrl+Enter
В Житомире мужчина украл батарею из подъезда: хотел «нагреться» на металлоломе

 В Житомире мужчина украл батарею из подъезда одного из домов на улице Шевченко. Правоохранители оперативно разыскали вора. Об этом "Журналу Житомира" сообщили в пресс-службе патрульной полиции Житомирской области.
 

"Инспекторы патрульной полиции получили вызов "Грабеж". Заявительница сообщила, что на улице Шевченко, неизвестный похитил батарею из подъезда одной из многоэтажек и ушел в неизвестном направлении", - говорится в сообщении.


Житомирянка предоставила полиции информацию, как выглядел мужчина и во что был одет.

Патрульные оперативно прибыли на место происшествия, обследовали прилегающую территорию, обнаружили и задержали мужчину, который подпадал под ориентировку.

Им оказался житомирянин, который неоднократно привлекался к уголовной ответственности. Свою "добычу" мужчина собирался сдать на металлолом.

Тэги: батарея, Житомир, кража
Новости партнеров
Комментариев: 0
Полезное объявление:
Читайте ЖЖ.инфо

Новости Житомира по теме:

Горячие новости

Останні новини Житомира

Система Orphus