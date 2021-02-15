В Житомире мужчина украл батарею из подъезда: хотел «нагреться» на металлоломе

В Житомире мужчина украл батарею из подъезда одного из домов на улице Шевченко. Правоохранители оперативно разыскали вора. Об этом "Журналу Житомира
" сообщили в пресс-службе патрульной полиции Житомирской области.
"Инспекторы патрульной полиции получили вызов "Грабеж". Заявительница сообщила, что на улице Шевченко, неизвестный похитил батарею из подъезда одной из многоэтажек и ушел в неизвестном направлении", - говорится в сообщении.
Житомирянка предоставила полиции информацию, как выглядел мужчина и во что был одет.
Патрульные оперативно прибыли на место происшествия, обследовали прилегающую территорию, обнаружили и задержали мужчину, который подпадал под ориентировку.
Им оказался житомирянин, который неоднократно привлекался к уголовной ответственности. Свою "добычу" мужчина собирался сдать на металлолом.