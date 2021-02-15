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Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2021 » Февраль » 15 » 13:17:35

Стали известны детали ДТП под Житомиром: грузовик вылетел на встречную полосу. ФОТО

Сегодня, 13:28:35 1152 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Стали известны детали ДТП под Житомиром: грузовик вылетел на встречную полосу. ФОТО

 В аварии, которая произошла утром 15 февраля на житомирской объездной, пострадал водитель одного из грузовиков. Мужчину освобождали из покореженной кабины спасатели.

"На месте происшествия с помощью специальной рабочей платформы бойцы ГСЧС поднялись на высоту кабины, гидравлическим инструментом разрезали ее металлические конструкции и деблокировали пострадавшего водителя. Мужчину сразу передали медикам, которые прибыли по вызову", - рассказали "Журналу Житомира" в Управлении Государственной службы Украины по ЧС в Житомирской области.



В полиции сообщили детали дорожно-транспортного происшествия.
 

"Предварительно, вблизи с. Каменка Житомирского района водитель автомобиля "Мерседес", двигаясь в направлении Киева, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем "Мерседес" с полуприцепом", - информирует ГУНП.




В полиции добавили, что травмы получил 55-летний водитель грузовика с полуприцепом. Он был госпитализирован в больницу в состоянии средней тяжести.

Сейчас идет установление всех причин и обстоятельств происшествия. Движение на одной из полос на трассе восстановлено, транспорт пускают в реверсивном режиме.

Фото: ГУНП
Тэги: Житомир, объездная, дтп
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