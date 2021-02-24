Житомирская область в оранжевой зоне карантина

Министерство здравоохранения обнародовало обновленный перечень зон карантина. Житомирская область попала в "оранжевую" зону.
В список областей с наихудшей ситуацией с COVID-19 попала Буковина и Прикарпатье.
Еще 6 областей, кроме Житомирской, оказались в "оранжевой" зоне. Это, в частности, Винницкая область, Донецкая область, Закарпатье, Запорожская, Луганская и Тернопольская области.
Остальные регионы - в "желтой" зоне.
Решение об ослаблении уровня эпидопасности будут пересматривать не ранее чем через 14 дней со дня установления такого уровня.
Карантинные зоны
"Зеленый" уровень
предполагает пересмотр или частичную отмену карантина. Его могут ввести по всей Украине при условии благоприятной ситуации с коронавирусом.
"Желтый" уровень
автоматически вводят для всей страны. В этой зоне останутся ограничения, действующие сейчас, но немного смягченные:
"Оранжевый" уровень
- разрешены массовые мероприятия, если для одного человека есть 4 м² пространства или заполненность зала — до 50%;
- разрешается посещать учебные заведения группами более 20 человек;
- заведения питания смогут работать до 0:00 (сейчас до 23:00);
- зрителям разрешат посещать матчи командных видов спорта, но заполненность мест должна быть до 50%. Конкретно это смягчение начнет действовать с 18 февраля.
не предполагает усиления карантина, но, как отметили в правительстве, "сигнализирует о потенциальной опасности – приближении к "красному" уровню". В то же время местные органы власти могут вводить дополнительные ограничения, если их регион попал в эту зону.
"Красный" уровень
будут вводить, если в течение 3 дней подряд будет превышение хотя бы двух показателей. Это решение будет принимать общенациональная комиссия по вопросам техногенной безопасности и чрезвычайных ситуаций. На местах ограничения этого уровня должны ввести в течение 48 часов после решения комиссии.
В "красной" зоне будут действовать жесткие ограничения, как во время январского локдауна: будет запрещено работать заведениям питания, развлекательным заведениям, ТРЦ, кинотеатрам, театрам, учреждениям образования (кроме детских садов и первых классов в школах), спортзалам, рынкам. Однако будут работать банки, аптеки, заправки, ветеринарные и продовольственные магазины.
Кроме этих ограничений, предусмотренных постановлением правительства, в Ивано-Франковской области будет запрещена посадка и высадка пассажиров на регулярные и нерегулярные рейсы межобластного сообщения железнодорожным, авиационным и автомобильным транспортом.