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Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Февраль » 25 » 12:40:48

Два частных ЖЭКа с одинаковыми названиями предлагают услуги житомирянам: мэрия обратилась в полицию

Сегодня, 13:22:48 1639 4 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Два частных ЖЭКа с одинаковыми названиями предлагают услуги житомирянам: мэрия обратилась в полицию

 В Житомире появились два частных ЖЭКа практически с одинаковыми названиями. Между ними сложилась спорная ситуация за право предоставления услуг.

Как сообщает Житомирский городской совет, предприятия предлагают свои услуги жителям Корбутовки и Малёванки.
 

"Информируем, что сейчас сложилась спорная ситуация относительно субъекта предоставления услуг по управлению многоквартирным домом в микрорайоне Корбутовка-Малёванка. Так, о праве предоставления этих услуг заявляют два предприятия - ПП "ЖЕП №1 міста Житомира" и ПП "УК "ЖЕП №1 міста Житомира", размещая объявления, проводя определенную разъяснительную работу относительно собственного права услуг и получения оплаты за них", - говорится в сообщении.


Управление жилищного хозяйства горсовета уже обратилось в правоохранительные органы относительно законности действий обоих ЖЭКов.

В мэрии отмечают, что льготы и субсидии возмещаются ПП "ЖЕП №1 міста Житомира".

"Просим принять данную информацию к сведению, а также уплату за оказанные услуги, в том числе по наличной форме льгот и субсидий осуществлять на счет ПП "ЖЕП №1 міста Житомира" на расчетный счет № UA 053117440000026006055805898", - сообщает Управление жилищного хозяйства.
Тэги: спор, Житомир, ЖЭК, горсовет
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Комментариев: 4
vovik-zt
1 Володимир Фролов (vovik-zt)   • 14:04:00, Сегодня [Материал]

А є ще ПП "ВЖРЕП № 15" та КП "ВЖРЕП № 15" ЖМР. Одне розташоване у котельні за дитячим садком № 59, а друге поруч у дев'ятиповерхівці на вул. Юрка Тютюнника, 23 (Житомир).
viewer
4 Name Surname (viewer)   • 18:07:18, Сегодня [Материал]

Комунальний ЖЕК КП "ВЖРЕП №15" вже ліквідовують
http://zt-rada.gov.ua/?doc_id=27182

є тільки приватний ЖЕК "ПП «ВЖРЕП № 15»"
http://zt-rada.gov.ua/?3398[0]=815
pushistik13
2 Пушистик (pushistik13)   • 16:42:04, Сегодня [Материал]

а не пофиг, как оно называецца
есть же ЕДРПО
Vovik-RF
3 Vovik (Vovik-RF)   • 17:02:18, Сегодня [Материал]

На 1. Не в 9-ти, а таки у 5-ти этажке
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