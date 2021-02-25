Два частных ЖЭКа с одинаковыми названиями предлагают услуги житомирянам: мэрия обратилась в полицию

В Житомире появились два частных ЖЭКа практически с одинаковыми названиями. Между ними сложилась спорная ситуация за право предоставления услуг.
Как сообщает Житомирский городской совет
, предприятия предлагают свои услуги жителям Корбутовки и Малёванки.
"Информируем, что сейчас сложилась спорная ситуация относительно субъекта предоставления услуг по управлению многоквартирным домом в микрорайоне Корбутовка-Малёванка. Так, о праве предоставления этих услуг заявляют два предприятия - ПП "ЖЕП №1 міста Житомира" и ПП "УК "ЖЕП №1 міста Житомира", размещая объявления, проводя определенную разъяснительную работу относительно собственного права услуг и получения оплаты за них", - говорится в сообщении.
Управление жилищного хозяйства горсовета уже обратилось в правоохранительные органы относительно законности действий обоих ЖЭКов.
В мэрии отмечают, что льготы и субсидии возмещаются ПП "ЖЕП №1 міста Житомира".
"Просим принять данную информацию к сведению, а также уплату за оказанные услуги, в том числе по наличной форме льгот и субсидий осуществлять на счет ПП "ЖЕП №1 міста Житомира" на расчетный счет № UA 053117440000026006055805898"
, - сообщает Управление жилищного хозяйства.