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Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2021 » Март » 1 » 12:38:48

В Житомирском районе третьи сутки разыскивают 13-летнюю девушку

Вчера, 12:48:29 3760 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомирском районе третьи сутки разыскивают 13-летнюю девушку

 В Житомирском районе разыскивают 13-летнюю Викторию Фурикову, которая ушла из дома 27 февраля и до сих пор не вернулась. Об этом "Журналу Житомира" сообщает Главное управление Нацполиции в Житомирской области.
 

"Сейчас продолжаются поиски 13-летней жительницы Житомирского района. Утром 1 марта девушка выходила на связь с родными, однако ее местонахождение в настоящее время неизвестно. Правоохранители имеют обоснованные подозрения, что она находится в поселке Озерном", - сообщает полиция.


На вид разыскиваемой 15 лет, имеет худощавое телосложение, длинные русые волосы.

Была одета в черную куртку с мехом, светло-коричневые ботинки.

"Уважаемые житомиряне, если вы владеете информацией о местонахождении девочки, позвоните по телефону (067) 137 29 70 или 102", - призывают правоохранители. 
Тэги: полиция, розыск, Девушка
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Комментариев: 1
bobrikov
1 Mr Mr Ya (bobrikov)   • 13:56:06, Вчера [Материал]

"Утром 1 марта девушка выходила на связь с родными" - а зачем ее искать ? если она так воспитана, что ушла и считает это нормально
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