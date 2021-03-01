В Житомирском районе третьи сутки разыскивают 13-летнюю девушку

В Житомирском районе разыскивают 13-летнюю Викторию Фурикову, которая ушла из дома 27 февраля и до сих пор не вернулась. Об этом "Журналу Житомира
" сообщает Главное управление Нацполиции
в Житомирской области.
"Сейчас продолжаются поиски 13-летней жительницы Житомирского района. Утром 1 марта девушка выходила на связь с родными, однако ее местонахождение в настоящее время неизвестно. Правоохранители имеют обоснованные подозрения, что она находится в поселке Озерном", - сообщает полиция.
На вид разыскиваемой 15 лет, имеет худощавое телосложение, длинные русые волосы.
Была одета в черную куртку с мехом, светло-коричневые ботинки.
"Уважаемые житомиряне, если вы владеете информацией о местонахождении девочки, позвоните по телефону (067) 137 29 70 или 102"
, - призывают правоохранители.