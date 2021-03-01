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Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2021 » Март » 1 » 13:16:20

На Крошне мужчина ограбил автомат по разливу питьевой воды. ФОТО

Вчера, 13:19:05 2283 2 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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На Крошне мужчина ограбил автомат по разливу питьевой воды. ФОТО

 В Житомире на улице Покровской патрульные задержали мужчину, который взломал автомат по розливу воды и вытащил оттуда все деньги. Об этом "Журналу Житомира" сообщила пресс-служба патрульной полиции. 

"1 марта, инспекторам патрульной полиции поступило сообщение, что на улице Покровской неизвестный мужчина повредил автомат по разливу питьевой воды. Патрульные полицейские мгновенно прибыли на место вызова и при обследовании прилегающей к месту происшествия территории заметили человека похожего по приметам", - говорится в сообщении.



Полицейские провели поверхностную проверку гражданина и обнаружили отмычки и денежные средства.

В дальнейшем патрульные задержали мужчину и вызвали на место происшествия следователей Житомирского районного управления полиции.



Фото: патрульна полиция
Тэги: деньги, Житомир, ограбление, автомат
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Комментариев: 2
bobrikov
1 Mr Mr Ya (bobrikov)   • 13:55:16, Вчера [Материал]

крутое ограбление, 200 грн наверно.... а лет 8 получит
pushistik13
2 Пушистик (pushistik13)   • 15:47:34, Вчера [Материал]

какие 8, трёшка максимум, если не первоходка
через полтора года выйдет с чистой совестью.
а скорее всего уже дома сидит на подписке....
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