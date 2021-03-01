На Крошне мужчина ограбил автомат по разливу питьевой воды. ФОТО

В Житомире на улице Покровской патрульные задержали мужчину, который взломал автомат по розливу воды и вытащил оттуда все деньги. Об этом "Журналу Житомира
" сообщила пресс-служба патрульной полиции.
"1 марта, инспекторам патрульной полиции поступило сообщение, что на улице Покровской неизвестный мужчина повредил автомат по разливу питьевой воды. Патрульные полицейские мгновенно прибыли на место вызова и при обследовании прилегающей к месту происшествия территории заметили человека похожего по приметам"
, - говорится в сообщении.
Полицейские провели поверхностную проверку гражданина и обнаружили отмычки и денежные средства.
В дальнейшем патрульные задержали мужчину и вызвали на место происшествия следователей Житомирского районного управления полиции.
Фото: патрульна полиция