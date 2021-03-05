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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2021 » Март » 5 » 09:56:15

В Житомире военный заступился за пенсионерку и получил слезоточивый газ в лицо

Сегодня, 09:42:23 1503 6 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомире военный заступился за пенсионерку и получил слезоточивый газ в лицо

 В Житомире во время конфликта в троллейбусе пассажир распылил газ из баллончика в лицо военному. Инцидент произошел 3 марта в троллейбусе маршрута №2, информирует "Суспільне".

Отмечается, что кондуктор сделала замечание пенсионерке, которая хотела проехать на льготных условиях. В городе льготный проезд действует только с 10:00 до 16:00, поэтому кондуктор потребовала, чтобы женщина покинула троллейбус. 

За пенсионерку вступился военный, который был в форме с нашивками и с рюкзаком.

На замечания военного ответили двое мужчин в возрасте до 20, которые стали громко возмущаться и оскорблять его. Последний просил их извиниться, но молодые люди начали материться.

По словам кондуктора, военный зажал молодых людей в углу троллейбуса и требовал извиниться. При этом он не скандалил и не провоцировал драку. На действия военного, один из парней достал баллончик и распылил газ в лицо.

Газ распылился по салону, и пассажиры начали кашлять, требуя открыть дверь. Водитель троллейбуса остановился и люди вышли. Одному из парней удалось убежать, но второго военный задержал до прибытия полиции и скорой помощи.

Военного госпитализировали в травмпункт Житомирской городской больницы №2, а нападавшего доставили в Житомирское районное управление полиции.
Тэги: конфликт, Военный, троллейбус, газ
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Комментариев: 4
pushistik13
1 Пушистик (pushistik13)   • 13:46:55, Сегодня [Материал]

сюр какой-то
халявщик учит жизни людей, за чей счёт он ездит
млодые люди молодцы
bobrikov
2 Mr Mr Ya (bobrikov)   • 15:20:27, Сегодня [Материал]

пушистик ты дурак, чем он молодец ? тем что пенсионерку с кондуктором выгонял...или тем что все люди в троллейбусе газа получили....
Что бы тебя пушистик кто то газом оприходовал.
pushistik13
3 Пушистик (pushistik13)   • 15:36:53, Сегодня [Материал]

я не учу незнакомых людей как жить, и не получаю газ в лицо...
что значит "заступился"?
кондуктор выполнял свои должностные обязанности
нарушает правила перевозок - есть телефон управления транспорта. Послали по матери - звони полицаям.
TerminatorUA
4 Кирилл Ярошенко (TerminatorUA)   • 15:51:22, Сегодня [Материал]

"тем что пенсионерку с кондуктором выгонял..."

А кондуктора разве кто-то выгонял?
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