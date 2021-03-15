В Житомире средь бела дня застрелили человека

Поліцейські розпочали розслідування вбивства чоловіка





В Житомире в доме по улице Небесной сотни 15 марта в квартире произошла стрельба, ранен человек погиб.«Убивают мужчины в квартире. Неизвестный зашел в помещение и выстрелил. На месте были патрульные и медики. Мужчина погиб », - рассказал читатель.В патрульной полиции информацию о событии Житомир инфо подтвердили.«Поступил вызов о стрельбе. На месте происшествия патрульные обнаружили мужчину с ранением грудной клетки. Медики констатировали смерть. Патрульные полицейские оперативно задержали стрелка », - рассказала пресофицер патрульной полиции Татьяна Носадчука.

15 березня до поліції надійшло повідомлення від медиків про констатацію смерті чоловіка в одній з квартир обласного центру у результаті вогнепального поранення. На місці події поліцейські з’ясували, що загиблий 1981 року народження. Триває фіксація усіх обставин події у рамках відкритого кримінального провадження.

Попередньо встановлено, що вказану оселю винаймали двоє чоловіків, 1953 та 1981 р.н., батько та син. Напередодні увечері до них прийшов знайомий.

Наступного дня, 15 березня, у помешканні медики констатували смерть 39-річного чоловіка (винаймача квартири) від вогнепального поранення. Нині поліцейські встановлюють обставини події, що призвела до такої розв’язки.



На місце події виїхали і працюють слідчо-оперативні групи ГУНП і Житомирського районного управління поліції, експерти балістичної лабораторії Житомирського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС. Правоохоронці проводять низку першочергових слідчих дій: оглядають місце події, опитують ймовірних свідків, вилучають речові докази та зброю тощо.



Попередня правова кваліфікація події – ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

