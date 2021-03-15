Журнал Житомир инфо

УКР | РУС        Сегодня: Вторник, 16.03.2021    04:11:12
|
Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2021 » Март » 15 » 14:57:34

В Житомире средь бела дня застрелили человека

Вчера, 15:04:49 3175 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
Выдели слово мышкой
и нажми Ctrl+Enter
В Житомире средь бела дня застрелили человека

 В Житомире в доме по улице Небесной сотни 15 марта в квартире произошла стрельба, ранен человек погиб.

«Убивают мужчины в квартире. Неизвестный зашел в помещение и выстрелил. На месте были патрульные и медики. Мужчина погиб », - рассказал читатель.

В патрульной полиции информацию о событии Житомир инфо подтвердили.

«Поступил вызов о стрельбе. На месте происшествия патрульные обнаружили мужчину с ранением грудной клетки. Медики констатировали смерть. Патрульные полицейские оперативно задержали стрелка », - рассказала пресофицер патрульной полиции Татьяна Носадчука.

Поліцейські розпочали розслідування вбивства чоловіка 

15 березня до поліції надійшло повідомлення від медиків про констатацію смерті чоловіка в одній з квартир обласного центру у результаті вогнепального поранення. На місці події поліцейські з’ясували, що загиблий 1981 року народження. Триває фіксація усіх обставин події у рамках відкритого кримінального провадження.

Попередньо встановлено, що вказану оселю винаймали двоє чоловіків, 1953 та 1981 р.н., батько та син. Напередодні увечері до них прийшов знайомий. 

Наступного дня, 15 березня, у помешканні медики констатували смерть 39-річного чоловіка (винаймача квартири) від вогнепального поранення. Нині поліцейські встановлюють обставини події, що призвела до такої розв’язки.

На місце події виїхали і працюють слідчо-оперативні групи ГУНП і Житомирського районного управління поліції, експерти балістичної лабораторії Житомирського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС. Правоохоронці проводять низку першочергових слідчих дій: оглядають місце події, опитують ймовірних свідків, вилучають речові докази та зброю тощо.

Попередня правова кваліфікація події – ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.
 

У Житомирі серед білого дня застрелили чоловіка

У Житомирі серед білого дня застрелили чоловіка

У Житомирі серед білого дня застрелили чоловіка

У Житомирі серед білого дня застрелили чоловіка

Тэги: Житомир, убийство, полиция
Новости партнеров
Комментариев: 0
Полезное объявление:
Читайте ЖЖ.инфо

Новости Житомира по теме:

Горячие новости

Останні новини Житомира

Система Orphus