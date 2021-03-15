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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2021 » Март » 15 » 20:54:57

8-летняя Милана ведет блог об отношениях с 13-летним парнем. Родители одобряют

Вчера, 21:06:33 973 4 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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8-летняя Милана ведет блог об отношениях с 13-летним парнем. Родители одобряют

Сеть шокирована тем, что на днях 8-летняя блогерша Мила Маханец сообщила своим подписчикам, что она встречается с 13-летним блогером Пашей Паем. При чем повились фото и видео, на которых они обнимаются и целуются. Кроме того, девочка заявила, что и спят они вместе.

Эта новость вызвала большой резонанс. Большинство считает, что такие отношения недопустимы для девочки такого возраста. Эксперт-криминолог "Говорить Україна" Анна Маляр прокомментировала увиденное на своей странице в Facebook.

"Это срежиссированный родителями, публичный "роман" 8-летней девочки и 13-летнего мальчика. Девочка имеет миллионы подписчиков в разных соцсетях. Миллионы детей хотят так же стать объектами возбуждения для педофилов и зарабатывать на этом деньги", - заявила эксперт.

По ее словам, за такие детские фото в сети должна наступать уголовная ответственность.

Она также отметила, что прежде всего, это посягательство на нормальное половое развитие детей, которые это смотрят и которые это изображают.
 

Роман 8-річної дівчинки та 13-річного блогера обурив мережу: що кажуть експерти


 

Роман 8-річної дівчинки та 13-річного блогера обурив мережу: що кажуть експерти

 

Кулеба обратился к генпрокурору из-за "роман" 8-летней модели с 13-летним блоггером

Ситуацию с детьми также прокомментировал Уполномоченный Президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба. Он заявил, что по этому поводу обратился в Генпрокуратуру, МВД и киберполицию.
 

Роман 8-річної дівчинки та 13-річного блогера обурив мережу: що кажуть експерти

 

Пользователи сети также комментируют это.

  • Именно граница, которую нельзя пересекать, к сожалению, не для всех очевидна. И догоняя "модные" тренды или зарабатывая, взрослые психически травмируют детей;
  • Жесть. И что в головах родителей, этих инста детей?! Наверное, недалеко ушли...
  • Несмотря на эти фотографии с детьми мне, как маме, бабушке стало страшно за будущее этих детей!!! Родителей нужно к ответственности за этих детей-блогеров. Фото, мне отвратительны;
  • Я думаю эти фото прямые основания для лишения родительских прав;
  • Самое ужасное, что ребенок вырос с таким искаженным представлением о нормах, морали, взрослении. У ребенка забрали детство и это всегда имеет последствия. Так же интересует психологическое состояние родителей данного ребенка, которые по сути не видят в этом ничего страшного. Что это? Последствия похожей травмы в их детстве? Жажда наживы на фоне сниженных моральных принципов? Личный интерес к фото и видео подобного контента с малолетними? Много вопросов, которые надо задать;
  • Я вообще считаю, что никакие фото своих детей не нужно выставлять в интернете. Ни одного фото моего ребенка в интернете нет, в принципе, как и семейных, и моих.
 

 

8-летняя Милана ведет блог об отношениях с 13-летним парнем. Родители одобряют

8-летняя Милана ведет блог об отношениях с 13-летним парнем. Родители одобряют

Тэги: дети, педофилия, блогеры
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Комментариев: 4
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1 Name Surname (viewer)   • 21:16:58, Вчера [Материал]

Хороший пост з цього приводу читав у Маляр
https://www.facebook.com/ganna.maliar/posts/1833340676824966
TarasS
2 Тарас Стрільчик (TarasS)   • 21:26:13, Вчера [Материал]

На форумі можна відкривати тему:

"Куда паступить девачке после 2 класа?"
melan
3 melan (melan)   • 22:01:44, Вчера [Материал]

как там у Пушкина - Любви все возрасты покорны; Но юным, девственным сердцам Её порывы благотворны,....
SlavaNibiru
4 Святослав (SlavaNibiru)   • 23:22:52, Вчера [Материал]

Це дітки нового покоління сучасних батьків, вільних від "середньовічних забобонів". Звикайте.
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