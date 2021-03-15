8-летняя Милана ведет блог об отношениях с 13-летним парнем. Родители одобряют

Сеть шокирована тем, что на днях 8-летняя блогерша Мила Маханец сообщила своим подписчикам, что она встречается с 13-летним блогером Пашей Паем. При чем повились фото и видео, на которых они обнимаются и целуются. Кроме того, девочка заявила, что и спят они вместе.
Эта новость вызвала большой резонанс. Большинство считает, что такие отношения недопустимы для девочки такого возраста. Эксперт-криминолог "Говорить Україна" Анна Маляр прокомментировала увиденное на своей странице в Facebook.
"Это срежиссированный родителями, публичный "роман" 8-летней девочки и 13-летнего мальчика. Девочка имеет миллионы подписчиков в разных соцсетях. Миллионы детей хотят так же стать объектами возбуждения для педофилов и зарабатывать на этом деньги", - заявила эксперт.
По ее словам, за такие детские фото в сети должна наступать уголовная ответственность.
Она также отметила, что прежде всего, это посягательство на нормальное половое развитие детей, которые это смотрят и которые это изображают.
Кулеба обратился к генпрокурору из-за "роман" 8-летней модели с 13-летним блоггером
Ситуацию с детьми также прокомментировал Уполномоченный Президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба. Он заявил, что по этому поводу обратился в Генпрокуратуру, МВД и киберполицию.
Пользователи сети также комментируют это.
- Именно граница, которую нельзя пересекать, к сожалению, не для всех очевидна. И догоняя "модные" тренды или зарабатывая, взрослые психически травмируют детей;
- Жесть. И что в головах родителей, этих инста детей?! Наверное, недалеко ушли...
- Несмотря на эти фотографии с детьми мне, как маме, бабушке стало страшно за будущее этих детей!!! Родителей нужно к ответственности за этих детей-блогеров. Фото, мне отвратительны;
- Я думаю эти фото прямые основания для лишения родительских прав;
- Самое ужасное, что ребенок вырос с таким искаженным представлением о нормах, морали, взрослении. У ребенка забрали детство и это всегда имеет последствия. Так же интересует психологическое состояние родителей данного ребенка, которые по сути не видят в этом ничего страшного. Что это? Последствия похожей травмы в их детстве? Жажда наживы на фоне сниженных моральных принципов? Личный интерес к фото и видео подобного контента с малолетними? Много вопросов, которые надо задать;
- Я вообще считаю, что никакие фото своих детей не нужно выставлять в интернете. Ни одного фото моего ребенка в интернете нет, в принципе, как и семейных, и моих.