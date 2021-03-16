Застрелил из обреза: по подозрение в убийстве задержали отца погибшего. ВИДЕО

15 марта в многоэтажке на улице Небесной Сотни застрелили 39-летнего мужчину. Полиция подозревает в убийстве отца погибшего, после проведения ряда следственно-розыскных действий он был задержан.
"Предварительно установлено, что в квартире проживали двое мужчин, 1953 и 1981 г.р., отец и сын. Накануне вечером к ним пришел знакомый, который остался до следующего дня. Поэтому в момент происшествия в квартире находились все трое. Знакомый, по его словам, спал, поскольку находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Что происходило между отцом и сыном, сейчас полицейские устанавливают в рамках открытого уголовного производства", - рассказали "Журналу Житомира" в ГУ Нацполиции Житомирской области.
Выяснилось, что между отцом и сыном длился давний конфликт, усиленный злоупотреблением алкоголем. Сын нигде не работал и нередко после спиртного становился агрессивным.
Сейчас досудебное расследование проводится по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Оружие, из которого вероятно был совершен выстрел, изъято. По предварительному заключению эксперта, это обрез гладкоствольного охотничьего ружья, на котором уничтожены идентификационные номера. Также из квартиры изъяты гильзы и патроны калибра 16 мм.
За умышленное убийство определено наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет.
В Житомире в доме по улице Небесной сотни 15 марта произошла стрельба, раненный мужчина погиб.