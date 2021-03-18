Экс-начальник житомирской ГАИ 5 лет судится за испорченные джинсы

Бывший начальник управления ГАИ в Житомирской области Владимир Недельский с 2015 года судится с житомирским ООО «Еврофиш» за две пары поврежденных химчисткой джинсов.
Причина иска - две пары джинсов марки Zilli, которые истец оценил в 47 тыс. 748 грн: после химчистки, где оценочная стоимость джинсов была указана 80 грн, штаны стали непригодны для использования, передает издание Житомир инфо
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Богунский районный суд г. Житомира 2 ноября 2015 года
открыл производство по иску Недельского к обществу с ограниченной ответственностью «Еврофиш» о взыскании материального и морального вреда.
За время разбирательства по делу назначались несколько экспертиз, которые должны были, в частности, установить: под влиянием каких причин изменилось качество товара и возникли разного рода дефекты; какой процент потери качества и внешнего вида 2 пар джинсов марки Zilli из-за наличия дефектов; присутствуют ли на объектах дефекты, которые препятствуют их дальнейшему использованию по назначению. На время проведения экспертиз рассмотрение дела приостанавливали и возобновляли после получения результатов.
Киевский научно-исследовательский институт судебных экспертиз затягивал время проведения исследования и постановлением
от 21 декабря 2016 года суд поручил провести экспертизу ФОП из города Александрия Кировоградской области. Через полгода, в июне 2017 года, суд получил заключение
эксперта, но представитель истца подал в суд ходатайство о назначении повторной судебной товароведческой экспертизы, проведение которой просил поручить Житомирскому научно-исследовательскому экспертно-криминалистическому центру МВД Украины. Против этого возражал ответчик, отметив, что не доверяет указанному экспертному учреждении, поскольку истец Недельский является бывшим работником УМВД Украины в Житомирской области. Впрочем, суд поручил центру МВД провести экспертизу, которую должен оплатить истец.
В ноябре 2018 года экспертно-криминалистический центр МВД сообщил, что не может провести указанную экспертизу и суд решил поручить
ее Киевскому независимому судебно-экспертному учреждению, но и там экспертизу не сделали.
В итоге истец перестал ходить на судебные заседания и постановлением от 5 ноября 2019 года
Богунский районный суд решил оставить исковое заявление Владимира Недельского о взыскании материального и морального вреда без рассмотрения.
Такое решения истца не удовлетворило, его представитель подал апелляцию: постановлением от 24 декабря 2019 года
Житомирский апелляционный суд открыл производство и постановлением
от 23 января 2020 года отменил решение Богунского райсуда и направил дело для продолжения рассмотрения в суд первой инстанции.
17 августа 2020 года в ходе проведения подготовительного судебного заседания
Богунского райсуда стороны согласились провести урегулирование спора, являющегося предметом иска, но истец с ответчиком не пришли к согласию относительно мирного урегулирования спора и постановлением от 2 ноября 2020 года суд восстановил производство по делу
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И до сих пор суд рассматривает иск Владимира Недельского о взыскании с ООО «Еврофиш» материального ущерба в размере 47 тыс. 748 грн и 5 тыс. грн морального ущерба. Очередное заседание по делу назначено на 19 апреля 2021 года.
Напомним, Владимир Недельский с 2006 по 2010 годы был заместителем начальника, а затем начальником управления ГАИ УМВД в Житомирской области. Недельский является владельцем дома у подвесного моста в житомирском парке Гагарина, расположенный на берегу реки Тетерев, имеет пирс и забор, который закрывает доступ к прибрежной полосе
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