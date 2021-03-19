Житомирянин выстрелом из стартового пистолета убил своего отца

"В половине 4 утра в полицию позвонил 28-летний житомирянин, который сообщил, что в их общем месте проживания умер отец. Полицейским следственно-оперативной группы Житомирского районного управления, которые выехали по указанному мужчиной адресу, младший хозяин объяснил, что умерший имел хронические заболевания, а еще мог с кем-то поконфликтовать", – информирует ГУ Нацполиции Житомирской области.