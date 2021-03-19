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Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2021 » Март » 19 » 11:39:55

Житомирянин выстрелом из стартового пистолета убил своего отца

Сегодня, 12:05:14 834 2 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Житомирянин выстрелом из стартового пистолета убил своего отца

 В Житомире полиция расследует убийство мужчины. Инцидент произошел ночью 18 марта. Тогда местный житель сообщил о смерти своего 63-летнего отца, а затем выяснилось, что он сам причастен к его гибели.
 

"В половине 4 утра в полицию позвонил 28-летний житомирянин, который сообщил, что в их общем месте проживания умер отец. Полицейским следственно-оперативной группы Житомирского районного управления, которые выехали по указанному мужчиной адресу, младший хозяин объяснил, что умерший имел хронические заболевания, а еще мог с кем-то поконфликтовать", – информирует ГУ Нацполиции Житомирской области.


Судебно-медицинские эксперты установили, что смерть мужчины наступила в результате массивного внутреннего кровотечения из-за полученного ранения в спину.

"В рамках первоочередных следственных действий полицейские собрали информацию, которая указывала на вероятную причастность сына к гибели мужчины", – отмечают правоохранители.

Предварительно установлено, что вечером 18 марта в доме состоялась бытовая спор, в ходе которой 28-летний мужчина выстрелил в спину отцу из стартового пистолета.
 

"Мы изъяли оружие, из которого, вероятно, были произведены выстрелы. Сейчас оно направлено на экспертное исследование. Проводятся и другие следственные действия для установления всех обстоятельств", – рассказал начальник Житомирского районного управления полиции Сергей Синявский.


Подозреваемого в тяжком преступлении задержали. За лишение жизни отца мужчине может грозить от 7 до 15 лет.

Напомним, 15 марта в многоэтажке на улице Небесной Сотни мужчина застрелил своего сына.
Тэги: Житомир, убийство
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Комментариев: 1
aptik
1 Артем (aptik)   • 12:33:57, Сегодня [Материал]

Это пистолет под патрон Флобера
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