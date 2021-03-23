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Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2021 » Март » 23 » 13:23:40

В Житомирской области полиция «накрыла» незаконную добычу драгоценных камней

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В Житомирской области полиция «накрыла» незаконную добычу драгоценных камней

 В Житомирской и Киевской областях правоохранители разоблачили схему подпольной добычи полезных ископаемых. 22 марта в ходе обысков изъяли более 10 тонн драгоценных камней и кварцевого сырья. Об этом сообщила пресс-служба МВД Украины.
 

"Правоохранители выяснили, что в преступной схеме были задействованы сотрудники акционерного общества и частные предприниматели. Именно они организовали добычу полезных ископаемых - топаза, берилла и кварцевого сырья. Фигуранты, имея разрешение на пользование недрами, без обязательного согласования проектной документации приступили к работе", - информирует МВД.


Отмечается, что добыча драгоценных камней осуществлялась с применением буровых механизмов и без соблюдения правил безопасности на производстве.

В дальнейшем злоумышленники через подставные общества поставляли добытые полезные ископаемые на ювелирный завод в Киеве.
 

"22 марта проведен ряд следственных действий, в том числе 15 обысков в Киеве, Киевской и Житомирской областях: в офисном помещении акционерного общества, в шахтах и ​​на ювелирном заводе. В результате изъято более 10 тонн драгоценных камней и кварцевого сырья, документы, мобильные телефоны", - добавляют правоохранители.


Сумма нанесенного ущерба будет установлена ​​после проведения экспертизы.





Фото: полиция
Тэги: незаконная добыча, драгоценные камни
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