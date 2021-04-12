В житомирском парке могут появиться новые аттракционы. ФОТО

Власти Житомира рассматривают возможность обновления аттракционов в городском парке имени Гагарина. Об этом 12 апреля заявил городской голова Сергей Сухомлин.
"Была встреча с представителем компании "ІталПарк". Говорили об обновлении аттракционов в нашем парке. Фирма занимается поставкой и установкой современных каруселей итальянского и китайского производства SBF-VISA Group. Компания участвует в тендерах и активно работает в Украине: яркий пример - парк Горького в городе Харьков", - написал в соцсети мэр Житомира.
По его словам, город заинтересован в установке семейных, детских и экстремальных аттракционов.
"Рассмотрим более детальные предложения и будем обновлять наши аттракционы в контексте реконструкции парковой зоны"
, - добавил Сухомлин.
Напомним, в житомирском парке культуры и отдыха имени Гагарина в 2019 году установили новый аттракцион
. Карусель стоила бюджету города 860 тысяч гривен.