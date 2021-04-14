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Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Апрель » 14 » 13:33:54

Во дворе житомирского дома «повесили» должников, которые не платят взносы в ОСМД. ФОТО

Вчера, 14:03:54 1750 15 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Во дворе житомирского дома «повесили» должников, которые не платят взносы в ОСМД. ФОТО

 Во дворе дома на Покровской, 94 в Житомире появились анонимные надписи-напоминания о том, что жители дома не оплатили взносы в ОСМД с одноименным названием.

«Доской объявлений» служат черные мусорные мешки, вывешенные на металлической конструкции детской площадки, передает издание Житомир инфо.
 

«У нас по улице Покровской, дом 94, на детской площадке висят большие черные мешки, на таких металлических опорах. На двух черных мешках - они как виселица - приклеены листы бумаги А4 и печатными буквами написано: «Вони не заплатили внесків в ОСББ Покровське, 94». То есть, как это? Жители обращались к дежурному полиции, он сказал идти на Леси Украинки писать заявление, потому что это уголовная статья - запугивание, буллинг. И как это объяснять детям, которые играют на площадке...», - рассказала жительница дома.




Авторство уведомлений люди приписывают главе ОСМД «Покровское, 94». Руководитель ОСМД Александр Нановский в комментарии журналистам пояснил, что в целлофан завернули боксерские груши, чтобы не портились в условиях сырой погоды. А о надписях говорит: так здесь борются с должниками.
 

«Смотрите, это боксерские груши, просто на них одеты пакеты, потому что дождь и прочее. Поэтому так поступили для их сохранения. Это вам жалуются те, которые не платят взносы, вот и все. Им колет глаза. Нормальные люди юмор понимают, я думаю. Все, кто мне звонят, говорят: «Молодец, так и надо бороться с должниками». А если они по 2-3 года не платят ... Как вы думаете? Почему другие платят, а остальные, грубо говоря, «забили» и все. Я видел эти надписи», - отметил Александр Нановский.


На вопрос «Кто автор уведомлений?», Руководитель ОСМД отвечает: «Люди». Мол, те, кто платит взносы, разозлились на тех, кто не платит.
 

«Люди. У них родилась такая идея. Ну как по-другому? Люди платят, тем более, видно, что в доме все делается. А есть 5 человек, которые принципиально не платят. Им не нравится мое руководство, вот и все. Я выполняю роль председателя ОСМД - делаю то, что хотят люди видеть. Их решения, принятые на общем собрании, воплощаю в жизнь. Жалуются те, кто реально не платит», - утверждает председатель ОСМД.


Фото: Житомир инфо
Тэги: Житомир, долги, ОСМД
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Комментариев: 15
melan
1 melan (melan)   • 14:26:41, Вчера [Материал]

когда так шутить будут на площади Королева???
AlexIvanov
2 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 14:53:55, Вчера [Материал]

Люди которые платят будут вешать мешки? Да людям глубоко начхать на всё вокруг. скорее всего эти мешки повесил директор ОСББ и бухгалтер
bender123
3 vasya (bender123)   • 15:00:19, Вчера [Материал]

кто-то скажет что так нельзя... и тот кто повесил мешки не прав и все такое.. но надо учитывать что сделано это было просто потому что каких-либо законных нормальных способов просто не существует.. и вынуждены придумывать вот такое..
а какие варианты ? подавать в суд ? даже если через года вы его выиграете ... что дальше? решение суда ещё нужно исполнить, а это на поверку может оказаться ещё сложнее чем сам суд.. а многие жильци тупо не платят просто им пофигу идите все лесом. вот такая политика..а че вы им сделаете.. это д не электричество что можно отключить и опломбировать.
Ивасик
15 Телесик (Ивасик)   • 03:48:34, Сегодня [Материал]

Вариант простой - требовать от власти провести судебную реформу.
AlexIvanov
4 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 15:07:15, Вчера [Материал]

ОСББ -это советский колхоз который придумали коммунисты., а сейчас применили их повзрослевшие детки. Некоторые не платят ( а зачем ведь коллективная, колхозная, ответственность...один за всех и все за одного). а сознательные граждане платят,. но вы всё равно несёте ответственность своим личным имуществом даже за тех кто не платит.Штрафы ведь накладывают на ОСББ они являются плательщиками. Выход один и очень правильны выйте всем домом с ОСББ. Каждый должен нести за своии поступки ответственность персонально. Кто будет вас обслуживать? Просто напросто найдите управляющую компанию которая будет вас обслуживать за деньги но без имущественного залога.
garold
14 Кonstantin (garold)   • 21:33:17, Вчера [Материал]

Во дурак!!!!
AlexIvanov
5 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 15:10:17, Вчера [Материал]

В ЖЕКИ вы не вернётесь их расфоормировали и помещения разворовали депутатики. По правде ЖЕКи были кошмаром.
AlexIvanov
6 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 15:19:53, Вчера [Материал]

При продаже своей квартиры покупатель берёт справку с ОСББ по задолжённости дома. а не вашей квартиры. Квартира оценили 30 тысяч долларов, а 15 тысяч долг за кредит который набрал директор ОСББ. Банк выдал под залог вашей квартиры. Поэтому покупатель даёт вам не 30, а 15 тысяч долларов
GuyFawkes
7 Гай Фокс (GuyFawkes)   • 15:23:58, Вчера [Материал]

Не понимаю, что мешает в суд обратиться?
Provocateur
10 Agent Provocateur (Provocateur)   • 15:32:05, Вчера [Материал]

Це вже наступний етап, якщо не подіє "по-хорошому".
pushistik13
11 Пушистик (pushistik13)   • 15:33:23, Вчера [Материал]

сумма судового сбора....
чтобы выдать судовый наказ надо заплатить денежку. Когда должник этот наказ отменит - денежки плакали
AlexIvanov
8 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 15:29:34, Вчера [Материал]

Да вы начинаете кричать , что вы не создавали ОСББ и не присутствовали. ( кстати, а почему вы своё имущество и своих детей отдали распоряжатся чужому дяде?) Ну да! вы ведь поверили представителям города Житомира А они ( банкиры)вам тычут в глаза договор маленькими, буквами деньги вам. квартира нам. Ну деньги на ремонт, утепление. штукатурку , покраску, замену окон Колхозного дома пару миллионов брали? Брали.
pushistik13
9 Пушистик (pushistik13)   • 15:31:36, Вчера [Материал]

искромётный рагулячий юмор.....

тем, кто экономит пофиг на эти перфомансы.
AlexIvanov
12 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 15:56:43, Вчера [Материал]

По закону Украины № 3219. можно выселять из квартиры, забирать движимое имущество. штрафы начислять даже во время локдауна. Нельзя забирать землю во время логдауна.
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