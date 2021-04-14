Во дворе житомирского дома «повесили» должников, которые не платят взносы в ОСМД. ФОТО

«У нас по улице Покровской, дом 94, на детской площадке висят большие черные мешки, на таких металлических опорах. На двух черных мешках - они как виселица - приклеены листы бумаги А4 и печатными буквами написано: «Вони не заплатили внесків в ОСББ Покровське, 94». То есть, как это? Жители обращались к дежурному полиции, он сказал идти на Леси Украинки писать заявление, потому что это уголовная статья - запугивание, буллинг. И как это объяснять детям, которые играют на площадке...», - рассказала жительница дома.

«Смотрите, это боксерские груши, просто на них одеты пакеты, потому что дождь и прочее. Поэтому так поступили для их сохранения. Это вам жалуются те, которые не платят взносы, вот и все. Им колет глаза. Нормальные люди юмор понимают, я думаю. Все, кто мне звонят, говорят: «Молодец, так и надо бороться с должниками». А если они по 2-3 года не платят ... Как вы думаете? Почему другие платят, а остальные, грубо говоря, «забили» и все. Я видел эти надписи», - отметил Александр Нановский.

«Люди. У них родилась такая идея. Ну как по-другому? Люди платят, тем более, видно, что в доме все делается. А есть 5 человек, которые принципиально не платят. Им не нравится мое руководство, вот и все. Я выполняю роль председателя ОСМД - делаю то, что хотят люди видеть. Их решения, принятые на общем собрании, воплощаю в жизнь. Жалуются те, кто реально не платит», - утверждает председатель ОСМД.

Фото: Житомир инфо