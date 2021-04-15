С 1 мая украинцев переведут на годовые газовые контракты: как это будет работать

7 апреля Национальная комиссия по регулированию энергетики и коммунальных услуг (НКРЕКП) утвердила условия годового контракта на продажу газа населению, который заработает уже 1 мая и будет действовать до 30 апреля 2022 года.
Сможет ли потребитель после введения годового контракта сменить поставщика газа и как вообще возникла идея создать подобный продукт? На эти вопросы изданию LIGA.net
ответила Ольга Бабий, член НКРЭКУ.
Как и почему появилась идея ввести годовой контракт на поставку газа?
Идеология запуска рынка газа заключалась в том, что поставщик будет предлагать потребителю постоянную цену и предупреждать его заранее, когда цена на газ будет изменена. Например, 25 числа каждого месяца.
Тогда потребитель сможет сравнивать цены и выбирать лучший для себя вариант. Но возникли проблемы. Потребители, как оказалось, вообще не были готовы к запуску рынка: не знали ни своих прав, ни своих возможностей. Не знали, как менять поставщика.
Фактически это сделало их незащищенными от злоупотреблений - как со стороны поставщиков газа, так и - так называемых облгазов.
Так и произошло. Начался отопительный сезон и некоторые поставщики задрали цену. Мы это обнаружили. За последние три месяца регулятор провел более 300 проверок, конечным результатом которых были штрафы и лишение лицензий.
Но самых штрафов и проверок недостаточно - большинство потребителей все равно остаются мало информированными. 80% домохозяйств в Украине все еще не знают, что могут менять поставщика газа.
Итак возникла идея создать и сделать обязательным годовой контракт. Он позволит потребителю прогнозировать свои расходы и защитит от злоупотреблений.
Как будет работать годовой контракт: что нужно знать и которые есть риски
Годовой контракт заработает с 1 мая и будет действовать до 30 апреля 2022 года. В течение этого времени потребители будут платить за газ фиксированную цену, которую определит поставщик газа. При этом в течение годового контракта поставщики смогут изменять цену, однако только в сторону уменьшения.
Годовую цену на газ, согласно нашему постановлению, поставщики газа должны объявить 25 апреля - за пять дней до дня поставки первых кубометров.
Переход на летний контракт произойдет автоматически. Потребителю ничего не надо будет делать. Годовой контракт он получит по умолчанию. Но есть нюансы. Если домохозяйству не понравится предложение поставщика, он может уйти к другому - также на годовой контракт.
Такая опция существует. Кроме того, потребитель сможет отказаться в любой момент от годового контракта и перейти на месячный или квартальный. И действительно в некоторые месяцы, например летом, цена газа по месячному контракту может быть выгоднее, чем по годовому.
Но в таком случае потребитель останется на месячном контракте до конца апреля. И ему будет сложно получить годовой. Это своеобразный компромисс: таким образом поставщики защищены от спекуляций.
Поэтому, выбирая между годовым и месячным контрактом, следует учитывать, что газ традиционно падает в цене летом и резко возрастает зимой.
Годовой контракт - украинское ноу-хау или мировая практика?
Годовые контракты уже давно работают в странах Евросоюза. И достаточно успешно. Поэтому решение НКРЭКУ - не ручное регулирование цены на газ. Поставщики будут предлагать рыночные цены, которые сами рассчитают на основе своих контрактов, запасов и возможностей.
В странах ЕС работают различные модели годовых контрактов. Но мы не можем сравнивать нашу модель с моделью Европы, потому что наши газовые рынки находятся на разных этапах развития.
Наш розничный рынок газа все еще не развит. Тогда как в странах Евросоюза - наоборот. Например, в ЕС цены на газ не регулируются уже более 10 лет. А у нас - всего 9 месяцев.
Годовой контракт - важный шаг, который поможет розничному рынку развиваться. Уверена, что конкуренцию он не заморозит. Уже сейчас между поставщиками газа происходит безумная война за потребителя. И она будет продолжаться.
Только с августа 2020 года по апрель 2021-го около 1 млн домохозяйств изменили поставщика.