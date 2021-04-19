На Житомирщине водитель BMW сообщил об угоне машины, чтобы избежать наказания за ДТП

"17 апреля в 18:47 по спецлинии 102 позвонил мужчина и рассказал, что неизвестные завладели его автомобилем BMW. По словам заявителя, инцидент произошел 20 минут назад на одной из улиц г. Барановка. Еще через 2 минуты спустя в полицию обратилась 37-летняя местная жительница. Женщина рассказала, что только что неизвестные на BMW допустили столкновение с ее автомобилем, который был припаркован в городе на обочине, и уехали с места ДТП. Заявительница запомнила и сообщила цвет и номерные знаки автомобиля-нарушителя. Поэтому у полицейских не осталось сомнений - в обоих сообщением речь шла об одном и том же транспортном средстве", - сообщили правоохранители.