На Житомирщине водитель BMW сообщил об угоне машины, чтобы избежать наказания за ДТП

В городе Барановка Житомирской области водитель BMW совершил ДТП и чтобы избежать ответственности, сообщил об угоне своего автомобиля. На мужчину составили административные материалы за совершение сразу пяти правонарушений. Об этом "ЖЖ
" рассказали в ГУ Нацполиции Житомирской области.
"17 апреля в 18:47 по спецлинии 102 позвонил мужчина и рассказал, что неизвестные завладели его автомобилем BMW. По словам заявителя, инцидент произошел 20 минут назад на одной из улиц г. Барановка. Еще через 2 минуты спустя в полицию обратилась 37-летняя местная жительница. Женщина рассказала, что только что неизвестные на BMW допустили столкновение с ее автомобилем, который был припаркован в городе на обочине, и уехали с места ДТП. Заявительница запомнила и сообщила цвет и номерные знаки автомобиля-нарушителя. Поэтому у полицейских не осталось сомнений - в обоих сообщением речь шла об одном и том же транспортном средстве", - сообщили правоохранители.
Они сразу выехали на поиски машины и в тот же вечер нашли ее брошенной в поле за городом - в десятке километров от места ДТП.
Благодаря собранным свидетельствам полицейские установили личность мужчины, который, вероятно, находился за рулем BMW в момент ДТП - все обстоятельства указывали на 23-летнего владельца автомобиля, который и обратился в полицию с сообщением об угоне.
"Очевидно, он таким образом пытался избежать ответственности за совершение дорожно-транспортного происшествия"
, - отмечают в полиции.
Впоследствии правоохранители выяснили, что ранее мужчина уже неоднократно отмечался мошенничеством и даже привлекался за это к уголовной ответственности. Также он несколько раз попадал в поле зрения полицейских за совершение насилия в семье.
На этот раз в отношении него были оформлены материалы сразу по нескольким статьям Кодекса Украины об административных правонарушениях - 183 (Заведомо ложный вызов специальных служб), 124 (Нарушение правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств...) и 122-4 (Оставление места дорожно-транспортного происшествия) КоАП.
Кроме того, во время проверки транспортного средства, правоохранители обнаружили и нарушения в незаконной эксплуатации номерного знака (ст. 121 КУоАП) и страховании автомобиля (ст. 126 КУоАП).
У мужчины изъяли водительское удостоверение, а все материалы будут направлены на рассмотрение суда.